احداث پل ورودی مناطق 4 و 5 محمدیه به‌زودی آغاز می‌شود
رئیس شورای شهر محمدیه گفت: احداث پل ورودی مناطق 4 و 5 با اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان به‌زودی آغاز می‌شود و پیمانکار کمربند شمالی محمدیه نیز انتخاب شده و عملیات اجرایی آن در آستانه شروع است.

به گزارش ایلنا از قزوین، علی حبیبی ویه‌ای عصر امروز در جلسه علنی شورای شهر محمدیه و با ارائه گزارش چهارمین سال فعالیت شورای ششم از اجرای مجموعه اقدامات گسترده عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی خبر داد و گفت: این دوره از شورا، دوره تلاش‌ها جهت پیگیر و اجرای پروژه‌های ماندگار است که آثار آن در زندگی روزمره شهروندان بزودی مشهود خواهد شد.

وی با اشاره به حل و فصل پرونده 13 ساله پروژه مجتمع اداری تفریحی مروارید افزود: با آغاز دوره ریاست اینجانب و همکاری امام جمعه ، مهندس پیری شهردار محمدیه و بخشدار محترم وقت، مسیر قانونی برای احقاق حق 91 نفر از سهامداران هموار شد و عملیات اجرایی پروژه هم‌اکنون در حال انجام است.  

حبیبی ویه‌ای موضوع انتقال آب سد طالقان به مناطق مهرگان و محمدیه را نیز دستاوردی مهم دانست و اظهار کرد: با پیگیری مستمر شهردار و شورا و حمایت استاندار جدید، این طرح به سرانجام رسید و اکنون آب مصرفی شهر محمدیه از چاه‌های منطقه 7 تأمین می‌شود. در کنار آن، حفر و الحاق ده حلقه چاه به شبکه آب‌رسانی محمدیه و مهرگان امکان‌پذیر شد تا امروز از معضل قطع آب در شهر خبری نباشد.

رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه به آغاز روند مدرسه‌سازی در محمدیه اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار پس از سال 1370، عملیات احداث دو مدرسه آغاز شده است؛ مدرسه بیضیان وارد مرحله تجهیز کارگاه شده و پروژه مدرسه دوم نیز در مرحله طراحی نقشه قرار دارد. 

وی با بیان اینکه عقب‌نشینی دیوار کوچه ورزش از مطالبات دیرینه مردم بود، تصریح کرد: فاز نخست این پروژه با همکاری شهرداری انجام شده و فاز دوم نیز در حال پیشرفت است.

حبیبی ویه‌ای همچنین تکمیل شبکه پایش تصویری در محمدیه و آغاز اجرای آن در مهرگان و هوشمندسازی چراغ‌های راهنمایی با قابلیت عملکرد پایدار در زمان قطعی برق را از دیگر دستاوردهای این دوره شورا عنوان کرد.  

وی افزود: احداث پل ورودی مناطق 4 و 5 با اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان به‌زودی آغاز می‌شود و پیمانکار کمربند شمالی محمدیه نیز انتخاب شده و عملیات اجرایی آن در آستانه شروع است. 

به گفته حبیبی ویه‌ای، کلنگ‌زنی تصفیه‌خانه مهرگان با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی و احداث 120 واحد تجاری مهرگان و افتتاح در هفته دولت را بخشی دیگر از طرح‌های شاخص این دوره اعلام کرد. 

وی تصریح کرد: در حوزه فضای سبز و فرهنگ شهری، پارک محله‌ای منطقه شش با طراحی کامل نقشه‌ها در هفته دولت کلنگ‌زنی خواهد شد. همچنین مجتمع فرهنگی و مذهبی نیک‌پی با اعتبار 5 میلیارد تومان، دو زمین چمن مصنوعی، بهسازی و راه‌اندازی چمن طبیعی مجموعه ورزشی امام علی(ع)، تعمیر سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی و ارتقای روشنایی این مجموعه، از دیگر گام‌های عملی بوده است.

حبیبی ویه‌ای همچنین از عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در زمینه توسعه انرژی خورشیدی و حمایت از برنامه‌های شهری در سال چهارم دوره ششم خبر داد و ادامه داد: با همکاری شهردار محترم، مانع از انتقال هنرستان پسرانه محمدیه به مهرگان شدیم و این مکان آموزشی در کانون فرهنگی آموزش و پرورش مستقر شد. 

وی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده در بخش سلامت خاطرنشان کرد: پیگیری احداث درمانگاه تأمین اجتماعی و موافقت آن و احداث و افتتاح درمانگاه خیرساز بیاضیان مهرگان از اقدامات این دوره بود.

رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه، احداث پارک 11 هکتاری محمدیه و مجموعه واحدهای تجاری آن را نیز از برنامه‌های شاخص هفته دولت عنوان کرد و گفت: با همدلی مردم و همراهی مدیران، مسیر پیشرفت محمدیه هموار شده و آینده‌ای روشن پیش روست. 

