معرفی 67 متقاضی خرید ماشینآلات کشاورزی در قزوین به بانک
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از معرفی 67 متقاضی دریافت ماشینآلات کشاورزی به بانکها برای خرید 13 دستگاه تراکتور، 107 دستگاه ادوات و 4 دستگاه کمباین به مبلغ 65 میلیارد و 250 میلیون ریال از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، علی راهانجام در نشست بررسی راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان با اعلام این خبر افزود: از این تعداد، 11 متقاضی شامل 4 مورد تراکتور و 7 مورد ادوات کشاورزی موفق به جذب 36 میلیارد و 890 میلیون ریال تسهیلات شدهاند.
وی در این نشست به بررسی مسائل و چالشهای پیش روی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان پرداخت و مواردی از جمله پرداخت تسهیلات به واحدهای دام و طیور"، "کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات ماشینآلات و ادوات کشاورزی"، "نوسان شدید قیمت ادوات کشاورزی" و "بررسی پرونده متقاضیان در میز خدمت مشترک" را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
راهانجام با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان ماشینآلات کشاورزی در افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید، اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار از سوی بانک، آمادگی جذب تسهیلات برای خرید 30 دستگاه کمباین در سال جاری وجود دارد.
به گفته وی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در راستای حمایت از کشاورزان و توسعه مکانیزاسیون پیگیریهای لازم را برای جذب و تخصیص اعتبارات مورد نیاز انجام میدهد و تلاش میکند با همکاری بانکها و سایر نهادهای ذیربط، موانع موجود را برطرف کند.