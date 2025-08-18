به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهریار کشاورز شاهباز امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین اظهار کرد: 17 شهرک و ناحیه صنعتی در استان قزوین وجود دارد که مساحت مجموع این شهرک‌ها 2471 هکتار است که 1917 هکتار از اراضی آنها واگذار شده و بیش از 500 هکتار زمین صنعتی باقی‌مانده است.

وی افزود: 2200 قرارداد با واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان منعقد شده که از این تعداد 1114 واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کردند و البته 114 واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان قزوین راکد هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین از وجود 963 طرح صنعتی در حال ساخت‌وساز خبر داد و تصریح کرد: این تعداد طرح در مرحله ساخت اسکلت تولید و نصب ماشین‌آلات هستند و در حال حاضر 20 طرح صنعتی در حال نصب ماشین‌آلات هستند.

کشاورز شاهباز با اشاره به شکل‌گیری کارگروه فسخ قرادادها افزود: در سال جاری در قالب فعالیت این کارگروه 29 قرارداد را بررسی کردیم که منجر به فسخ 9 قرارداد شده است.

وی ادامه داد: اولویت نخست ما ساخت منطقه اقتصادی ویژه تاکستان است که در حال پیگیری برای اخذ پیوست محیط زیستی هستیم و تلاش می‌کنیم کلنگ ساخت این منطقه ویژه اقتصادی را در هفته دولت به زمین بزنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین احداث شهرک صنفی توزیع و پخش را در زمره برنامه‌های آینده این شرکت دانست و تصریح کرد: به همین منظور 30 هکتار زمین در محور آزادراهی قزوین به بویین زهرا اختصاص یافته و قرار است در قالب این شهرک 75 واحد صنفی انجمن توزیع و پخش را ساماندهی کنیم.

کشاورز شاهباز از راه‌اندازی شهرک صنفی پوشاک در محور قزوین_تهران خبر داد و افزود: این شهرک در اراضی شهرک صنعتی کاسپین راه‌اندازی می‌شود و 13 واحد کارگاهی در شهرک صنفی پوشاک مستقر می‌شود که هر واحد حدود 630 متر مربع مساحت دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دومین قطب تولید زیتون در کشور هستیم، بنا داریم در بخش طارم سفلی بازارچه زیتون را راه‌اندازی کنیم، چرا که روغن زیتون طارم به تأیید 164 آزمایشگاه خارجی مرغوبترین روغن زیتون است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین با بیان اینکه نیازمند توسعه صنعتی لیا، آراسنج و کوهین هستیم، عنوان کرد: در همین راستا 80 هکتار زمین به شهرک صنعتی آراسنج و 100 هکتار زمین به شهرک صنعتی لیا الحاق خواهد شد.

کشاورز شاهباز شرکت‌های مدیریت صادرات را حلقه مفقوده بین تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست و اضافه کرد: تشکیل کنسرسیوم صادراتی و حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات یکی دیگر از برنامه‌های مهم ما است و در این زمینه تجربه ایجاد کنسرسیوم شیرینی قزوین را داریم.

وی ادامه داد: اجرای 1.3 همت طرح عمرانی را در سال آتی در حوزه شهرک‌سازی تعریف کردیم و در هفته دولت 8 طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری 3,140 میلیارد تومان ریالی و 6 میلیون یورو ارزی با اشتغالزایی 700 نفر را در هفته دولت افتتاح خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: در هفته دولت تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آراسنج 55 میلیارد تومان افتتاح می‌شود و در حال حاضر شش تصفیه‌خانه با ظرفیت 9000 مترمکعب داریم.

