English العربیه
کشف 2 دستگاه ماینر از یک واحد مسکونی

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 2 دستگاه ماینر غیر مجاز به ارزش 3 میلیارد ریال از یک واحد مسکونی درشهر قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین،  سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت اخبار واصله از شهروندان مبنی بر فعالیت غیرمجاز تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یک واحد مسکونی در شهرقزوین بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. 

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضایی و همراهی عوامل اداره برق به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن 2 دستگاه ماینر غیرمجاز که به منظور استخراج ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی در حال فعالیت بود،  کشف کردند. 

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بالغ بر 3 میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. 

سرهنگ جمالی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می‌کند.

انتهای پیام/
