مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان خبر داد؛
احیای 15 واحد صنعتی با تسهیلات کارآفرینی امید در قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسین بکان صبح امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید مانند سایر بانکها دنبال انتفاع مالی نیست و به همین خاطر میزان مصارف به منابع مالی ما حدود 15 برابر است که این آمار در هیچکدام از بانکها یا مؤسسات مالی دیده نمیشود.
وی حمایت از کسبوکارهای خرد و متوسط را مأموریت اصلی صندوق دانست و اضافه کرد: تعهد اشتغالزایی ما از سال 1400 تاکنون ایجاد 3 هزار و 167 نفر شغل بوده که صندوق کارآفرینی امید با پرداخت حدود 600 میلیارد تومان تسهیلات 3 هزار و 546 فقره شغل در استان قزوین ایجاد کرده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی استان قزوین با بیان اینکه سال قبل 1553 فقره تسهیلات به ارزش 159 میلیارد تومان پرداخت کردیم، گفت: در سال جاری هم تاکنون 300 فقره تسهیلات به ارزش 80 میلیارد تومان در قالب تسهیلات تبصره 18 و سایر قالبها به متقاضیان پرداخت کردهایم.
بکان با یادآوری اینکه بانک عامل 7 دستگاه اجرایی برای پرداخت تسهیلات تبصره 18 هستیم، افزود: راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، پارک علم و فناوری و جهاد کشاورزی 7 دستگاهی هستند که ما عامل پرداخت تسهیلات تبصره 18 آنها محسوب میشویم.
وی ادامه داد: کل اعتبارات تبصره 18 صندوق کارآفرینی امید استان قزوین در سال جاری 140 میلیارد تومان است که از ابتدای امسال تاکنون 80 میلیارد تومان از این تسهیلات را پرداخت کردیم که حدود 57 درصد کل این اعتبارات را شامل میشود. از این حیث در پرداخت تسهیلات تبصره 18 در بین بانکهای استان در رتبه نخست قرار داریم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان قزوین با یادآوری اینکه سه مدل وام و تسهیلات پرداخت میکنیم، گفت: به جز پرداخت وامهای تکلیفی تبصره 18 دوم مدل دیگر پرداخت وام داریم که یک مدل بر اساس تفاهمنامه و سپردهگذاری است که بین یک تا 3 برابر سپرده را به صورت وام پرداخت میکنیم و مدل سوم هم همان وامهای امتیازی است.
بکان اضافه کرد: در سال جاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین بیشترین درصد تسهیلات تبصره 18 را دریافت کرده و 90 درصد تسهیلات این دستگاه را پرداخت کردیم که عمده آن صرف بهسازی و تعمیرات ناوگان شده است.
وی ادامه داد: همچنین برای احیای 15 واحد صنعتی نیز 71 میلیارد تسهیلات پرداخت کردیم و در حوزه اشتغالآفرینی برای بانوان هم 156 فقره تسهیلات پرداخت کردیم که در مقایسه با سال قبل بیش از 10 برابر رشد داشته است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان قزوین با بیان اینکه میزان معوقات بانکی ما از معدل کشوری پایینتر است، گفت: همچنین در یکسال اخیر به بیش از 100 نفر از زندانیان تسهیلات و وام پرداخت کردهایم.
بکان افزود: خدمترسانی به مردم را اصل کار خود قرار دادهایم و با توجه به این رویکرد میزان هزینهکرد مصارف به منابع ما 1400 درصد است که از نظر علمی و حسابداری برای سایر بانکها توجیهپذیر نیست، اما در صندوق کارآفرینی امید بحث انتفاع مطرح نیست و هدف ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی برای مردم است.