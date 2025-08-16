ثبت 12 هزار تخلف ورود ممنوع در شهر قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، مجتبی جانی در تشریح این خبر گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری 12 هزار خودرو مرتکب تخلف ورود ممنوع در شهر قزوین شده‌اند که رانندگان این خودروها با جرایم رانندگی متناسب روبه‌رو شده‌اند.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه تردد در مسیرهای ممنوعه پرتکرارترین و خطرناک‌ترین تخلفات حادثه‌ساز محسوب می‌شود برخی رانندگان با برهم زدن نظم ترافیکی، احتمال بروز تصادف رانندگی را افزایش دادند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ادامه داد: از کلیه کاربران ترافیکی تقاضا داریم جهت حفظ امنیت عبور و مرور و جلوگیری از مخاطرات احتمالی ضمن رعایت قوانین تردد از ورود به مسیرهای ورود ممنوع خودداری کنند.

جانی از پیشرفت 80 درصدی عملیات اصلاح هندسی تقاطع ارتباطات_شهدای محیط‌بان خبر داد و گفت: با هدف تسهیل دسترسی کاربران ترافیکی به خیابان شهدای محیط‌بان عملیات ایجاد تقاطع سه راهی ارتباطات_شهدای محیط‌بان توسط این سازمان با پیشرفت 80 درصدی مراحل پایانی اجرا را طی کرده است و به زودی تکمیل می‌شود.

انتهای پیام/