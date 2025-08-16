خبرگزاری کار ایران
ثبت 12 هزار تخلف ورود ممنوع در شهر قزوین

کد خبر : 1674346
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین از تخلف 12 هزار خودرو طی پنج ماهه نخست سال به دلیل ورود به حریم ورود ممنوع در سطح شهر قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، مجتبی جانی در تشریح این خبر گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری 12 هزار خودرو مرتکب تخلف ورود ممنوع در شهر قزوین شده‌اند که رانندگان این خودروها با جرایم رانندگی متناسب روبه‌رو شده‌اند.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه تردد در مسیرهای ممنوعه پرتکرارترین و خطرناک‌ترین تخلفات حادثه‌ساز محسوب می‌شود برخی رانندگان با برهم زدن نظم ترافیکی، احتمال بروز تصادف رانندگی را افزایش دادند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ادامه داد: از کلیه کاربران ترافیکی تقاضا داریم جهت حفظ امنیت عبور و مرور و جلوگیری از مخاطرات احتمالی ضمن رعایت قوانین تردد از ورود به مسیرهای ورود ممنوع خودداری کنند.

جانی از پیشرفت 80 درصدی عملیات اصلاح هندسی تقاطع ارتباطات_شهدای محیط‌بان خبر داد و گفت: با هدف تسهیل دسترسی کاربران ترافیکی به خیابان شهدای محیط‌بان عملیات ایجاد تقاطع سه راهی ارتباطات_شهدای محیط‌بان توسط این سازمان با پیشرفت 80 درصدی مراحل پایانی اجرا را طی کرده است و به زودی تکمیل می‌شود.

