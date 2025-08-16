خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین خبر داد؛

22 فقره سرقت در پرونده سارقان حرفه‌ای

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از شناسایی و دستگیری 2 نفر سارق در شهر قزوین و کشف 22 فقره انواع سرقت خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ امیرحسام عزیزی در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت اعضای یک باند حرفه ای سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه در شهر قزوین، بلافاصله شناسایی اعضای این باند در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس ازهماهنگی قضائی با بهره ‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی و انجام تحقیقات فنی، موفق شدند 2 نفر سارق که با همدستی یک مالخر اقدام به تشکیل باند سرقت و فروش اموال مسروقه کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، 12 دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودرو، 5 دستگاه گوشی تلفن همراه، 2 دستگاه دوچرخه، یک دستگاه مانیتور و یک دستگاه کارتخوان مسروقه کشف شد، که بخشی از این اموال به مالباختگان تحویل داده شد.

این مسئول انتظامی استان با بیان اینکه متهمان در مواجهه با ادله و مستندات پلیس ضمن قبول بزه انتسابی به  22 فقره سرقت اعتراف کرده اند، خاطرنشان کرد: دیگر عضو این باند نیز دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده با دستور مقام قضائی روانه زندان شدند.

سرهنگ امیر حسام عزیزی  در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس برای مقابله با سارقان و برهم ‌زنندگان نظم و امنیت از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.

