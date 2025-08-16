خبرگزاری کار ایران
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

تحویل قطعی 260 پروژه سامانه نوین آبیاری در استان قزوین

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین از تحویل قطعی 260 پروژه سامانه نوین آبیاری در سطح 5 هزار و 702 هکتار از اراضی کشاورزی استان طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود نصیری با اعلام این خبر گفت: با تحویل قطعی این تعداد پروژه، تاکنون 85 درصد از پروژه‌های سامانه نوین آبیاری به بهره‌برداری رسیده در استان، تحویل قطعی شده است.

نصیری هدف از این اقدام را کمک به اجرای مطلوب دستورالعمل‌های بهره‌برداری و استانداردهای اجرایی و نظارتی سامانه‌های نوین آبیاری عنوان کرد.

گفتنی است، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری نقش بسزایی در مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دارد و سازمان جهاد کشاورزی قزوین با جدیت پیگیر توسعه و بهینه سازی این سیستم‌ها در سطح استان است.

