تحویل قطعی 260 پروژه سامانه نوین آبیاری در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود نصیری با اعلام این خبر گفت: با تحویل قطعی این تعداد پروژه، تاکنون 85 درصد از پروژه‌های سامانه نوین آبیاری به بهره‌برداری رسیده در استان، تحویل قطعی شده است.

نصیری هدف از این اقدام را کمک به اجرای مطلوب دستورالعمل‌های بهره‌برداری و استانداردهای اجرایی و نظارتی سامانه‌های نوین آبیاری عنوان کرد.

گفتنی است، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری نقش بسزایی در مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دارد و سازمان جهاد کشاورزی قزوین با جدیت پیگیر توسعه و بهینه سازی این سیستم‌ها در سطح استان است.

انتهای پیام/