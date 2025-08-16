مدیرکل استانهای وزارت ورزش و جوانان:
4 هزار طرح ورزشی نیمهتمام در کشور وجود دارد
مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان گفت: نزدیک به 4 هزار طرح ورزشی نیمهتمام در سطح کشور داریم که تکمیل آن 150 همت اعتبار نیاز دارد، ضمن اینکه از ظرفیت مولدسازی با فروش اموال مازاد نیز استفاده خواهیم کرد که از این بابت با ظرفیت ماده 27 با ورود سرمایه گذاران می توانیم این طرح ها را تعیین تکلیف کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، رسول منعم امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین گفت: تدوین سند آمایش سرزمین ورزشی از سال 99 جزو وظایف ورزش و جوانان بود و امروز با تلاش مجموعه دستاندرکاران ورزش کشور در مرحله نهایی شدن قرار دارد.
وی با بیان اینکه با تدوین سند آمایش سرزمینی ورزش، شاهد توزیع متعادل امکانات ورزشی در کشور خواهیم بود، اضافه کرد: رویکرد وزارت ورزش و جوانان امروز به لطف تلاش دولت وفاق ملی بحث انصاف و رعایت عدالت در تمام حوزهها به ویژه ورزش است.
مدیرکل استانهای وزارت ورزش و جوانان به تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی ورزشی در کشور پرداخت و گفت: نزدیک به 4 هزار طرح ورزشی نیمهتمام در سطح کشور داریم که تکمیل آن 150 همت اعتبار نیاز دارد، ضمن اینکه از ظرفیت مولدسازی با فروش اموال مازاد نیز استفاده خواهیم کرد که از این بابت با ظرفیت ماده 27 با ورود سرمایه گذاران می توانیم این طرح ها را تعیین تکلیف کنیم.
منعم افزود: کلیات نظام جامع باشگاه داری به صورت لایحه در مجلس تصویب شد و پس از نهایی و اجرایی شدن آن برای اولین بار در سطح باشگاهها قانون خواهیم داشت.
وی ادامه داد: پرداخت 200 همت تسهیلات به زوجهای جوان و برگزاری دوره آموزشی مهارت آموزی ویژه سربازان از دیگر برنامههای وزارت ورزش و جوانان در کشور بوده است.
مدیرکل استانهای وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: امروز هدف از حضور در این جمع ابتدا تکریم از سالها تلاش و کوشش آقای اعلایی مقدم است که از مدیران با سابقه استانی در سطح کشور هستند و امیدواریم در ادامه مسیر و مدیریت تیم فوتبال شمس نیز منشا خدمات باشند.
منعم به استفاده از ظرفیت درون سازمانی پرداخت و یادآور شد: امروز سرکار خانم پاکدامن به عنوان سرپرست اداره کل معرفی می شود که سالها به عنوان معاون ورزش اداره کل در حال خدمت بودند و در عرصه ورزشکاری و سرمربیگری تیم ملی خدمات داشتند و حضور ایشان می تواند به رسد و پویایی ورزش استان کمک کند.