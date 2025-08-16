عملیات بهسازی ۲۲ کیلومتر ایل راه عشایری در قزوین آغاز شد

رئیس اداره امور عشایر قزوین اضافه کرد: همچنین از سوی دیگر با توجه به عدم وجود برق و تجهیزات نگهداری محصولات لبنی نیاز به دسترسی آسان به بازار مصرف جهت عرضه روزانه محصولات ضروری است که بهسازی راه برای ادامه فعالیت تولیدی عشایر را تسهیل می‌کند.

ابیت با بیان اینکه اجرای طرح بهسازی و مرمت و تسطیح ایل راه‌ها از طرح‌های مهم در دست اجرای اداره امور عشایر استان قزوین است، خاطرنشان کرد: بدون بهسازی راه‌ها امکان توسعه و پیشرفت در جامعه عشایری هرگز فراهم نخواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اجرای طرح مذکور، عشایر مناطق سنبل آباد، سرخانی، سفید چشمه و سفید گل از دسترسی مناسب جهت عبور و مرور برخوردار خواهند شد.