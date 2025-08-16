خبرگزاری کار ایران
عملیات بهسازی ۲۲ کیلومتر ایل راه عشایری در قزوین آغاز شد

رئیس اداره امور عشایر قزوین اعلام کرد: عملیات اجرایی بهسازی، مرمت و تسطیح ۲۲ کیلومتر از ایل راه‌های عشایری سنبل آباد در بخش الموت غربی آغاز شد.

به گزارش ایلنا در قزوین، سعید ابیت با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت تسهیل در عبور و مرور عشایر به مناطق ییلاقی به عنوان عوامل مهم در ایجاد ماندگاری خانوارهای عشایری در مناطق صعب العبور ییلاقی، بهسازی راه‌ها همواره در اولویت قرار دارد.

رئیس اداره امور عشایر قزوین اضافه کرد: همچنین از سوی دیگر با توجه به عدم وجود برق و تجهیزات نگهداری محصولات لبنی نیاز به دسترسی آسان به بازار مصرف جهت عرضه روزانه محصولات ضروری است که بهسازی راه برای ادامه فعالیت تولیدی عشایر را تسهیل می‌کند.

ابیت با بیان اینکه اجرای طرح بهسازی و مرمت و تسطیح ایل راه‌ها از طرح‌های مهم در دست اجرای اداره امور عشایر استان قزوین است، خاطرنشان کرد: بدون بهسازی راه‌ها امکان توسعه و پیشرفت در جامعه عشایری هرگز فراهم نخواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اجرای طرح مذکور، عشایر مناطق سنبل آباد، سرخانی، سفید چشمه و سفید گل از دسترسی مناسب جهت عبور و مرور برخوردار خواهند شد.

