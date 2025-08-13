به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان در دیدار با جعفر احمدی، رئیس پارک علم و فناوری قزوین گفت: طبیعی است که استقرار دفاترR&D (تحقیق و توسعه) شرکت‌های خصوصی در برج نوآوری می‌تواند مزایای اثرگذاری همانند پرورش و به‌کارگیری نیروهای فناور را به همراه داشته باشد.

وی اضافه کرد: در صورت مشخص بودن مزایا و ویژگی‌های حضور شرکت‌های صنعتی و بازرگانی در برج نوآوری و مشخص شدن سازوکار اجرایی و موازین قانونی آن می‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای این منظور بهره‌مند شد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: تمام هدف ما از راه‌اندازی انجمن‌های جدید در سطح اتاق قزوین این است که فعالان این حوزه‌ها خودشان مشکلات مرتبط با حوزه کاری خود را احصا و شناسایی کنند و راهکارهای مفید پیشنهادی ارائه دهند.

عبدیان افزود: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی قزوین را با حضور تعدادی ازنخبگان و چهره‌های علمی استان راه‌انداز ی کرده‌ایم، چرا که سعی و تصمیم ما در این دوره این بود که دستگاه‌های اجرایی را در کنار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اتاق قزوین گردهم آوردیم و خوشبختانه جایگاه ممتاز امروز اتاق بازرگانی در سطح کشور نشانگر موفقیت این راهبرد است.

وی با استقبال از طرح ایجاد برج نوآوری، پیش‌نیاز اقدام مؤثر در اجرای این طرح را مشخص بودن دقیق مسائل مرتبط با تامین اجتماعی، امور بانکی ، مالیاتی و نحوه استقاده از تسهیلات تبصره 18 برشمرد و افزود: اعضای انجمن‌های تخصصی می‌توانند با استقرار در طبقات مختلف این برج نمایندگان واحدهای تولیدی معتبر ر ابه همراه خود تجمیع کنند تا خوشه متمرکزی از صنایع همسو با هدف ارتقای فناوری و افزایش راندمان تولید شکل گیرد و در این راستا اتاق بازرگانی قزوین آماده برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک است.

