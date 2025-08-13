استاندار قزوین خبر داد؛
تخصیص 100 میلیارد تومان برای ساخت راه روستای یلهگنبد
استاندار قزوین گفت: در سفر ریاستجمهوری 100 میلیارد تومان برای احداث راه دسترسی روستای یلهگنبد در نظر میگیریم و 20 میلیارد تومان نیز در حوزه برقرسانی برای این منطقه هزینه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در حاشیه بازدید از چشمه آبگرم روستای یلهگنبد قزوین با اشاره به پیشینه تاریخی و پتانسیلهای بینظیر آبگرمهای استان در حوزه گردشگری سلامت گفت: مجتمعهای آبگرم استان قزوین گنجینههای طبیعی و درمانی هستند که میتوانند نقش مهمی در جذب گردشگر و توسعه پایدار منطقه ایفا کنند.
وی افزود: توسعه زیرساختهای لازم، بازسازی و بهروزرسانی امکانات موجود، و همچنین ایجاد فضاهای رفاهی و تفریحی مدرن در کنار حفظ اصالت طبیعی و درمانی آبگرمها، از اولویتهای اصلی استان است. این امر نه تنها به افزایش رفاه حال شهروندان و گردشگران کمک میکند، بلکه فرصتهای جدیدی برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه نیز فراهم میآورد.
استاندار قزوین بر لزوم سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد و گفت: ساخت و توسعه این مجموعه با برنامهریزی منسجم میتواند به نقطه اتکای گردشگری در استان قزوین و کشور تبدیل شود. چندین مشکل از جمله راه دسترسی، بر و مسافت اگر برنامهریزی شود و از محل اعتبارات رئیسی جمهوری استفاده کنیم، بسیاری از موانع برطرف خواهد شد.
نوذری رفع مشکلات برق و آن تندهی تلفن همراه را از مهمترین اولویتهای این روستا برشمرد و اضافه کرد: در سفر ریاستجمهوری 100 میلیارد تومان برای احداث راه دسترسی این روستا در نظر میگیریم و 20 میلیارد تومان نیز در حوزه برقرسانی برای این منطقه هزینه خواهد شد.
وی بر دعوت از سرمایهگذار برای توسعه این مجموعه گردشگری تاکید کرد و گفت: این مکان فرصت مناسبی و جایی بکر برای سرمایه گذاری است و نگاه ما در گردشگری استان باید تمرکز بر این نقاط با ظرفیت باشد.
استاندار قزوین با اشاره به بازدید امروز خود از یکی از مجتمعهای خدمات رفاهی و گردشگری عنوان کرد: ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی مدرن به لحاظ کمی و کیفی گام مهمی در توسعه گردشگری و تجاری استان محسوب میشود.
نوذری ادامه داد: توسعه این مجتمعها طرح بسیار خوبی برای گردشگری تجاری استان محسوب میشود و این قبیل اماکن میتوانند خدمات بسیار خوبی به مسافران ارائه دهند و بنابراین احداث مجتمعهای خدمات گردشگری و رفاهی به طور حتم مورد حمایت دستگاههای مرتبط قرار خواهد گرفت.