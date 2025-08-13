به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در حاشیه بازدید از چشمه آبگرم روستای یله‌گنبد قزوین با اشاره به پیشینه تاریخی و پتانسیل‌های بی‌نظیر آبگرم‌های استان در حوزه گردشگری سلامت گفت: مجتمع‌های آبگرم استان قزوین گنجینه‌های طبیعی و درمانی هستند که می‌توانند نقش مهمی در جذب گردشگر و توسعه پایدار منطقه ایفا کنند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های لازم، بازسازی و به‌روزرسانی امکانات موجود، و همچنین ایجاد فضاهای رفاهی و تفریحی مدرن در کنار حفظ اصالت طبیعی و درمانی آبگرم‌ها، از اولویت‌های اصلی استان است. این امر نه تنها به افزایش رفاه حال شهروندان و گردشگران کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه نیز فراهم می‌آورد.

استاندار قزوین بر لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد و گفت: ساخت و توسعه این مجموعه با برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند به نقطه اتکای گردشگری در استان قزوین و کشور تبدیل شود. چندین مشکل از جمله راه دسترسی، بر و مسافت اگر برنامه‌ریزی شود و از محل اعتبارات رئیسی جمهوری استفاده کنیم، بسیاری از موانع برطرف خواهد شد.

نوذری رفع مشکلات برق و آن تن‌دهی تلفن همراه را از مهم‌ترین اولویت‌های این روستا برشمرد و اضافه کرد: در سفر ریاست‌جمهوری 100 میلیارد تومان برای احداث راه دسترسی این روستا در نظر می‌گیریم و 20 میلیارد تومان نیز در حوزه برق‌رسانی برای این منطقه هزینه خواهد شد.

وی بر دعوت از سرمایه‌گذار برای توسعه این مجموعه گردشگری تاکید کرد و گفت: این مکان فرصت مناسبی و جایی بکر برای سرمایه گذاری است و نگاه ما در گردشگری استان باید تمرکز بر این نقاط با ظرفیت باشد.

استاندار قزوین با اشاره به بازدید امروز خود از یکی از مجتمع‌های خدمات رفاهی و گردشگری عنوان کرد: ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی مدرن به لحاظ کمی و کیفی گام مهمی در توسعه گردشگری و تجاری استان محسوب می‌شود.

نوذری ادامه داد: توسعه این مجتمع‌ها طرح بسیار خوبی برای گردشگری تجاری استان محسوب می‌شود و این قبیل اماکن می‌توانند خدمات بسیار خوبی به مسافران ارائه دهند و بنابراین احداث مجتمع‌های خدمات گردشگری و رفاهی به طور حتم مورد حمایت دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت.

