رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خبر داد؛
افزایش 5 درصدی تعرفههای نظارت مهندسان ساختمان در قزوین
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از افزایش پنج درصدی تعرفههای نظارت مهندسان ساختمان در استان قزوین خبر داد و گفت: البته پیشنهاد ما به شورای چهارنفره افزایش 10 درصدی تعرفهها بود که در نهایت با پنج درصد موافقت شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد شعبانیان امشب در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: در سازمان نظام مهندسی بحث فساد و رانت وجود ندارد و تنها معضل ما نبود شفافیت در ارجاع کار به مهندسان بود که این موضوع با راهاندازی سامانه ارجاع حل شد و از مهر 1401 هم پروژههای صنعتی تحت این سامانه ارجاع شد.
وی افزود: با راهاندازی سامانه ارجاع دیگر کارفرما با ناظر پروژه ارتباط مالی ندارد و امکان فساد در این حوزه نیست، در واقع کارفرما هزینه کار نظارت را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز میکند و سازمان نظام هم بر مبنای پیشرفت کار هزینه را به حساب مهندس ناظر واریز میکند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با بیان اینکه همه اعضای سازمان دارای صلاحیت دریافت پروژه فهرست پروژهها در سامانه ارجاع میبینند، گفت: بنابراین اعضا در صورت تمایل میتوانند نامزد دریافت پروژه شوند و با توجه به فرمول امتیازبندی مهندسانی که کمتر کار کردهاند، در اولویت دریافت پروژه قرار میگیرند که منجر به شفافیت در واگذاری پروژهها شده است.
شعبانیان افزود: از سال گذشته هم امکانی ایجاد کردیم تا مهندسان همصلاحیت حتی اگر نامزد دریافت پروژههای گروه «ج» و «د» نیستند، بتوانند به صورت شفاف ببینند که چه کسانی نامزد دریافت این پروژهها شده و چه کسانی در این فرآیند برنده شدند.
وی ادامه داد: اگر در بعضی مواقع ایرادی وجود داشته، منجر به تجدید ارجاع پروژهها شده، به این معنی که پروژه را به سامانه ارجاع برگرداندیم و ایرادهای نرمافزاری را در سامانه ارجاع کار را برطرف کردیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با اشاره به اینکه برخی بهتازگی تلاش کردند تا پروژههای صنعتی را از سامانه ارجاع کار نظام مهندسی خارج کنند، گفت: این مشکل با حمایت استاندار قزوین و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی برطرف شد.
شعبانیان درباره ادعای برخی افراد درباره گران تمام شدن هزینه مهندسی پروژههای صنعتی عنوان کرد: هزینه خدمات مهندسی دلیل برای ایجاد رکود در پروژههای صنعتی نیست، چرا که هزینه خدمات مهندسی در ساخت پروژههای مهندسی همچون سوله کارخانجات نیم درصد بیشتر نیست، اگر هزینه تجهیزات و ماشینآلات را هم در نظر بگیریم، این عدد به صفر نزدیک میشود.
وی اضافه کرد: وقتی برخی افراد تلاش میکنند تا پروژههای صنعتی از طریق سازمان نظام مهندسی ارجاع نشود، بیتردید پای رانت در میان است و در این میان برخی افراد ذینفع هستند. وقتی افراد بیرون از ساختار نظام مهندسی مشاوری برای پروژه خود میگیرند، مشکلات متعددی ایجاد میشود که یکی از آنها ساختوساز خارج از چارچوبهای قانونی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با یادآوری اینکه این سازمان مسئول قانونی تعیین صلاحیت مهندسان دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی است، گفت: بنابراین فرایند ارجاع پروژه به این افراد باید از مسیر سازمان نظام مهندسی صورت بگیرد.
شعبانیان افزود: تا سال 1399 که شیوهنامه ارجاع نظارت توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ابلاغ نشده بود، میتوانستیم بگوییم ارجاع نظارت الزامی نیست اما با ابلاغ شیوهنامه ارجاع نظارت روند کار باید از طریق همین شیوهنامه استفاده شود و ارجاع نظارت باید توسط نظام مهندسی انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین بر مبنای دستور دادستان عمومی و انقلاب قزوین دریافت مستقیم مبلغ توسط مهندسان ناظر از کارفرما تخلف و غیرمجاز محسوب میشود و این تخلف مورد پیگرد کیفری قرار خواهد گرفت.
شعبانیان اضافه کرد: در حال حاضر تعرفه طراحی و نظارت در گروههای ساختمان بر مبنای هر متر مربع 300 هزار تومان است که نسبت به هزینه ساخت 20 میلیون تومان به ازای هر متر مربع که واقعیت این روزهای استان است که اختلاف زیادی دارد و هزینه کمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: در یکسال اخیر 1.5 میلیون متر مربع پروژه طراحی و نظارت مسکونی، روستایی و صنعتی در سازمان نظام مهندسی محقق شد و در مجموع دو سال اخیر حدود چهار میلیون متر مربع پروژه طراحی و نظارتی داشتیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت کسبوکار مهندسان ساختمان در استان قزوین خوب نیست و نیازمند کمک مسئولان استانی برای رفع دغدغههای معیشتی اعضای نظام مهندسی هستیم.