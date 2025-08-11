مدیر امور اراضی استان خبر داد؛
صدور 39 مورد مجوز تغییر کاربری در استان قزوین
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان از صدور 39 مجوز تغییر کاربری در 4 ماه ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پرویز عبدی با اعلام این خبر گفت: این مجوزها در زمینه طرح های مجتمع گردشگری و خدمات رفاهی، انبار ذخیره و بسته بندی مواد و اتاقک صادر شده است.
وی اضافه کرد: اولویت اصلی امور اراضی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و از موافقت برای صدور مجوز تغییر کاربری جز در موارد ضروری خودداری میشود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: قبل از موافقت با صدور مجوز تغییر کاربری از محل اجرای طرحها بازدید شده و بررسیهای لازم صورت میگیرد.