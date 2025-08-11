خبرگزاری کار ایران
مدیر امور اراضی استان خبر داد؛

صدور 39 مورد مجوز تغییر کاربری در استان قزوین

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان از صدور 39 مجوز تغییر کاربری در 4 ماه ابتدای سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پرویز عبدی با اعلام این خبر گفت: این مجوزها در زمینه  طرح های مجتمع گردشگری و خدمات رفاهی، انبار ذخیره و بسته بندی مواد و اتاقک صادر شده است.

وی اضافه کرد: اولویت اصلی امور اراضی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و از موافقت برای صدور مجوز تغییر کاربری جز در موارد ضروری خودداری می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: قبل از موافقت با صدور مجوز تغییر کاربری از محل اجرای طرح‌ها بازدید شده و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.

