صدور 39 مورد مجوز تغییر کاربری در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پرویز عبدی با اعلام این خبر گفت: این مجوزها در زمینه طرح های مجتمع گردشگری و خدمات رفاهی، انبار ذخیره و بسته بندی مواد و اتاقک صادر شده است.

وی اضافه کرد: اولویت اصلی امور اراضی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و از موافقت برای صدور مجوز تغییر کاربری جز در موارد ضروری خودداری می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: قبل از موافقت با صدور مجوز تغییر کاربری از محل اجرای طرح‌ها بازدید شده و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/