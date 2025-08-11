خبرگزاری کار ایران
یک مسئول حوزه کشاورزی استان قزوین:

36 واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : در پی بازرسی‌های گسترده از واحدهای صنفی و تولیدی در استان قزوین، 36 واحد متخلف به دلیل تخلفات صنفی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اعلام این خبر گفت: در طول هفته گذشته، بیش از 1334 واحد صنفی و تولیدی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفتند که در نتیجه آن، 36 واحد به دلیل تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین افزود: این بازرسی‌ها توسط چهار گروه نظارتی بر کالاهای اساسی و گشت‌های مشترک با همکاری فرمانداری، اداره کل تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.

هدف اصلی از این اقدامات، نظارت دقیق بر بازار، جلوگیری از تخلفات صنفی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تلاش برای تثبیت قیمت‌ها در بازار است.

