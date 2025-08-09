برپایی نمایشگاه ایران اکسپورت با حضور 80 کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، صمد حسن‌زاده ظهر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: این نهاد با 34 اتاق استانی، 41 اتاق مشترک با کشورهای خارجی و 20 کمیسیون تخصصی تلاش می‌کند با همکاری مسؤولان کشور، مشکلات اقتصادی و نارسایی‌ها را برطرف کند و از ظرفیت‌های عظیم در حوزه معدن، تولید و صادرات بهره ببرد.

وی اضافه کرد: در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، اتاق بازرگانی ایران با برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیئت‌های تجاری، ارتباطات خارجی را گسترش داده و در جریان جنگ 12 روزه، همکاری‌های گسترده‌ای برای حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال انجام داده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی و تلاش‌های اتاق بازرگانی در حوزه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گفت: این اتاق مسئولیت هماهنگی برنامه‌هایی را بر عهده دارد که به ارتقای تولید کشور کمک می‌کند و با همکاری مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، نارسایی‌های برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را برطرف می‌سازد.

حسن‌زاده افزود: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های متعدد، اتاق بازرگانی در تمامی استان‌ها نهایت تلاش خود را برای توسعه صادرات و تولید به کار گرفته است و در جریان جنگ 12 روزه این اتاق کوشید تا هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود و برای تأمین نیازهای محصولات اساسی کشور، همکاری‌های ویژه‌ای انجام داد.

وی ادامه داد: دولت بسته حمایتی ویژه‌ای برای واحدهای تولیدی ابلاغ کرده که شامل تعلیق بدهی‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای است. این بسته در استان‌ها با تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور عملیاتی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: همچنین برگزاری نمایشگاه ایران اکسپورت با حضور نمایندگان 80 کشور به زودی برگزار خواهد شد که نقش برجسته‌ای در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران خواهد داشت.

انتهای پیام/