خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتاق ایران خبر داد؛

برپایی نمایشگاه ایران اکسپورت با حضور 80 کشور

برپایی نمایشگاه ایران اکسپورت با حضور 80 کشور
کد خبر : 1671715
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برگزاری نمایشگاه ایران اکسپورت با حضور نمایندگان 80 کشور به زودی برگزار خواهد شد که نقش برجسته‌ای در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، صمد حسن‌زاده ظهر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: این نهاد با 34 اتاق استانی، 41 اتاق مشترک با کشورهای خارجی و 20 کمیسیون تخصصی تلاش می‌کند با همکاری مسؤولان کشور، مشکلات اقتصادی و نارسایی‌ها را برطرف کند و از ظرفیت‌های عظیم در حوزه معدن، تولید و صادرات بهره ببرد.

وی اضافه کرد: در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، اتاق بازرگانی ایران با برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیئت‌های تجاری، ارتباطات خارجی را گسترش داده و در جریان جنگ 12 روزه، همکاری‌های گسترده‌ای برای حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال انجام داده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی و تلاش‌های اتاق بازرگانی در حوزه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گفت: این اتاق مسئولیت هماهنگی برنامه‌هایی را بر عهده دارد که به ارتقای تولید کشور کمک می‌کند و با همکاری مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، نارسایی‌های برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را برطرف می‌سازد.

حسن‌زاده افزود: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های متعدد، اتاق بازرگانی در تمامی استان‌ها نهایت تلاش خود را برای توسعه صادرات و تولید به کار گرفته است و در جریان جنگ 12 روزه این اتاق کوشید تا هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود و برای تأمین نیازهای محصولات اساسی کشور، همکاری‌های ویژه‌ای انجام داد.

وی ادامه داد: دولت بسته حمایتی ویژه‌ای برای واحدهای تولیدی ابلاغ کرده که شامل تعلیق بدهی‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای است. این بسته در استان‌ها با تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور عملیاتی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: همچنین برگزاری نمایشگاه ایران اکسپورت با حضور نمایندگان 80 کشور به زودی برگزار خواهد شد که نقش برجسته‌ای در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور