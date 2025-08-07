برای موفقیت شمس آذر به همراهی هواداران و مسئولین نیاز داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، نشست خبری باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر، صبح امروز /۱۶ مرداد ۱۴۰۴/ در سالن جلسات باغستان برگزار شد.

عباس علایی مقدم در این نشست گفت: فعالیت باشگاه از اواسط تیر آغاز شد، در حال حاضر هم برای تسهیل ارتباط با مخاطبین دفتر باشگاه تجهیز و آغاز بکار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شمس آذر فقط یک تیم ۱۱ نفره نیست، ادامه داد: مسئولین و هواداران در کنار ما یک تیم را تشکیل می‌دهند و برای رسیدن به موفقیت به ما کمک می‌کنند، استاندار، شهردار و سایر مسئولین در این مسیر و تجهیز زیرساخت‌ها همراهی خوبی دارند و مردم استان هم با هواداری و تشویق امید ما را بیشتر می‌کنند.

مدیرعامل باشگاه شمس آذر عنوان کرد: در ۲۸ مرداد در ورزشگاه پاس تهران، میهمان استقلال خوزستان خواهیم بود.

پیش‌بینی بودجۀ 300 تا 350 میلیاردی برای تیم فوتبال شمس آذر

مهرزاد نجفیان هم گفت: قزوین، استانی بی‌نظیر است و حضور افراد از قومیت‌های مختلف، باعث شده شمس آذر فراتر از قزوین برود و طرفدار داشته باشد.

مالک باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر عنوان کرد: فوتبال می‌تواند به استان کمک کند و برای رشد و توسعۀ گردشگری باید همه کنار هم قرار بگیریم و از نقد هم استقبال می‌کنیم، باتوجه به وجود افراد سالم اتفاق‌های خوبی مانند جذب استعدادها رقم خواهد خورد و این تیم بیشتر از گذشته و فراتر از استان دیده می‌شود.

وی بیان کرد: از آغاز راه تا امروز بیش از ۵۲۰ میلیارد برای فوتبال هزینه شده که البته اگر این هزینه‌ها را متناسب با روز درنظر بگیریم، ارزش آن بسیار بیشتر از این خواهد بود و هزینه‌های بالا برای ما چالش‌زا بود.

این مسئول ادامه داد: تنها کار اقتصادی که در این مدت انجام دادیم این بود که زمینی که شهرداری دو بار به مزایده گذاشته و به فروش نرفته بود را به قیمت 70 میلیارد خریداری کردیم.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی اظهار کرد: ما شرکتی بودیم که تاکنون حتی از منابع بانکی هم استفاده نمی‌کردیم اما امروز برای تهیۀ مواد اولیه با چالش مواجه شده‌ایم.

به گفتۀ نجفیان، امروز چند تیم بالای جدول در لیگ برتر یک و نیم همت بودجه دارند، این در حالی است که بودجۀ امسال ما 300 تا 350 میلیارد پیش‌بینی شده و درخواست ما از مسئولین این است که نیمی از آن را استان تامین کند.

به دنبال بازیکن‌سازی و تیم‌سازی هستیم

وحید رضایی، سرمربی تیم فوتبال شمس آذر هم اظهار کرد: تیم باتوجه به بودجه‌ای که داشتیم بسته شده و ۱۷ بازیکن پیشین از ما جدا شده‌اند، اولویت ما هم جذب بازیکنان بومی و استعدادها بود.

وی ادامه داد: البته در کنار آن از بازیکنان باتجربه هم استفاده شده است، باید در نظر داشت که در تیم‌سازی و بازیکن سازی، تکنیک‌های فنی هم اهمیت دارد و همه چیز بازیکن نیست.

