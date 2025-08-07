به گزارش ایلنا در قزوین، شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در راستای اطلاع‌رسانی‌ها، لیست خاموشی‌ها را برای پنجشنبه /16 مرداد/ همراه با ساعت و منطقۀ خاموش منتشر کرد.

مشترکین می‌توانند با مراجعه به سایت https://www.qazvin-ed.co.ir از لیست خاموشی‌ها مطلع شوند.

همچنین سامانۀ برق من هم برای این کار درنظر گرفته شده که با وارد کردن شناسۀ قبض می‌توان از ساعت خاموشی احتمالی مطلع شد.

