بر اساس اعلام شرکت برق استان:

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین لیست خاموشی‌های احتمالی در مناطق مختلف استان را منتشر کرد.

به گزارش  ایلنا در قزوین، شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در راستای اطلاع‌رسانی‌ها، لیست خاموشی‌ها را برای پنجشنبه /16 مرداد/ همراه با ساعت و منطقۀ خاموش منتشر کرد.

مشترکین می‌توانند با مراجعه به سایت https://www.qazvin-ed.co.ir  از لیست خاموشی‌ها مطلع شوند.

همچنین سامانۀ برق من هم برای این کار درنظر گرفته شده که با وارد کردن شناسۀ قبض می‌توان از ساعت خاموشی احتمالی مطلع شد.

