ویدئو/ تولید پسته از زمین تا بازار

واحد کشاورزی ایثار از واحدهای تحت پوشش شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور وابسته به هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان می باشد که در ۴۵ کیلیومتری شهرستان نیشابور و در زمینه تولید پسته نمونه فعالیت دارد. مقدار سطح اراضی که پسته از آن برداشت می شود ۱۵۰ هکتار است و برای ۵۰۰۰ هزار نفر اشتغالزایی شده است که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ هزار نفر از زنان بومی و سرپرست خانوار می باشد. پسته برداشت شده پس از بارگیری به محل ترمینال فرآوری پسته به منظور انجام عملیات فرآوری و سورتینگ حمل و سپس به منظور فروش از طریق مزایده در موعد مقرر به محل سردخانه طرف قرارداد بارگیری و حمل می شود.

