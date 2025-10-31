ویدیو/ حضور پررنگ هلدینگ صنعت و معدن غدیر در نمایشگاه فولادی کیش

خبرگزاری کار ایران
هلدینگ صنعت و معدن غدیر (وکغدیر) از زیرمجموعه‌های گروه سرمایه‌گذاری غدیر به همراه زیرمجموعه‌های متعدد خود در حوزه‌های صنعتی، معدنی و مالی، از مجموعه‌های فعال کشور در حوزه آهنی و فولادی محسوب می‌شود. این مجموعه به همراه نمایندگان شرکت‌های تابعه اصلی خود در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش حضور یافت.

در این نمایشگاه هلدینگ صنعت و معدن غدیر با محوریت مجموعه‌هایی چون شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان و مجموعه غدیر نی‌ریز و مجموعه گهرزمین و... حضور یافته و رویدادهایی چون جشن یک‌سالگی گندله‌سازی بهاباد با حضور مدیران مجموعه‌های زنجیره تولید آهن و فولاد در غرفه‌ شرکت غدیر ایرانیان برگزار شد.

حضور مدیران و صاحب‌نظران حوزه تولید معدنی و صنعتی آهن و فولاد و بحث و تبادل نظر درباره آخرین دستاوردها و رکوردهای تولیدی و آسیب شناسی موانع رشد این صنعت در غرفه‌های شرکت‌های تابعه توسعه صنایع و معادن غدیر، از اتفاقات مهم این نمایشگاه بود.

 

