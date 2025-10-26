خبرگزاری کار ایران
ویدو/ برداشت گلابی از باغات چناران

شرکت باغداری و زراعت مشهد متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد که در شهر چناران مشهد و دارای ۴۰ هکتار ۴۰ هکتار باغ گلابی می باشد که جز بهترین باغ های منطقه است.اشتغال زایی باغ گلابی فوق الذکر در سال حدود ۱۲ هزار نفر روز به صورت مستقیم و 2000 نفر به صورت غیر مستقیم می باشد. همچنین با عنایت به اینکه شهر مشهد پرجمعیت ترین شهر حاشیه‌نشین‌های کشور می باشد، اشتغال زایی باغ گلابی و گلخانه توت فرنگی برای قشر ضعیف و کمتر برخودار بوده و 90 درصد بانوان شاغل سرپرست خانوار می باشند. سود حاصل از این باغ در مسیر محرومیت زدایی و آبادانی مناطق محروم صرف می شود.

انتهای پیام/
عکاس : تصویر بردار / زهرا استادزاده
