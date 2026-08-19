فولاد خوزستان، رکورد دار بازسازی؛
بازگشت تولید در کمتر از ۲۵ روز
امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با تشریح روند بازسازی پس از حمله هفتم فروردینماه ۱۴۰۵ گفت: با وجود آسیب جدی به بخشهایی از فولادسازی و واحدهای احیا، کارکنان شرکت از نخستین ساعات حادثه عملیات بازسازی را آغاز کردند و نخستین کوره در کمتر از ۲۵ روز به مدار تولید بازگشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، وی با اشاره به حضور کارکنان و حتی بازنشستگان در فرآیند بازسازی افزود: اقدامات فوری کارکنان در ساعات نخست، از جمله ایمنسازی تأسیسات و قطع جریان گاز، از بروز خسارتهای بیشتر جلوگیری کرد.
ابراهیمی گفت: کمیته بازسازی از هفتم فروردین تشکیل شد و تاکنون با برگزاری ۴۳ جلسه و تصویب ۱۸۰ مصوبه، حدود ۹۵ درصد مصوبات را اجرایی کرده است.
برنامه بازگشت به تولید نیز در سه مرحله «بازسازی، بهسازی و نوسازی» تعریف شده است.
به گفته مدیرعامل فولاد خوزستان، نخستین کوره در کمتر از ۳۰ روز و کوره ها پس از ۱۰ روز وارد مدار شدند و در حال حاضر هر شش کوره فولادسازی و زمزم ۳ در مدار تولید قرار دارند. زمزم ۱ و ۲ نیز در مرحله راهاندازی و افزایش ظرفیت هستند و فاز احیای ۲ که خسارت بیشتری دیده، در مسیر نوسازی قرار دارد.
ابراهیمی تأکید کرد که تاکنون هیچ کمک مالی مستقیمی برای بازسازی دریافت نشده و بخش عمده اقدامات با اتکا به زیرساختها، پروژههای توسعهای و ظرفیتهایی انجام شده که طی سالهای گذشته برای افزایش تابآوری شرکت ایجاد شده است.
وی میزان تولید از دسترفته ناشی از جنگ را حدود ۷۰۰ هزار تن شمش و ۱.۴ میلیون تن آهن اسفنجی اعلام کرد و افزود: محدودیتهای برق و گاز نیز همچنان بر روند بازگشت تولید اثرگذار است.
مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان با تأکید بر حفظ حقوق سهامداران و شفافیت گفت: بازسازی و بازگشت به ظرفیت پیش از جنگ، مأموریت اصلی شرکت است و فولاد خوزستان تلاش میکند قویتر از گذشته به مدار تولید بازگردد.