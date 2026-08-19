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فولاد خوزستان، رکورد دار بازسازی؛

بازگشت تولید در کمتر از ۲۵ روز

بازگشت تولید در کمتر از ۲۵ روز
کد خبر : 1827865
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امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با تشریح روند بازسازی پس از حمله هفتم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ گفت: با وجود آسیب جدی به بخش‌هایی از فولادسازی و واحدهای احیا، کارکنان شرکت از نخستین ساعات حادثه عملیات بازسازی را آغاز کردند و نخستین کوره در کمتر از ۲۵ روز به مدار تولید بازگشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، وی با اشاره به حضور کارکنان و حتی بازنشستگان در فرآیند بازسازی افزود: اقدامات فوری کارکنان در ساعات نخست، از جمله ایمن‌سازی تأسیسات و قطع جریان گاز، از بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری کرد.

ابراهیمی گفت: کمیته بازسازی از هفتم فروردین تشکیل شد و تاکنون با برگزاری ۴۳ جلسه و تصویب ۱۸۰ مصوبه، حدود ۹۵ درصد مصوبات را اجرایی کرده است.
برنامه بازگشت به تولید نیز در سه مرحله «بازسازی، بهسازی و نوسازی» تعریف شده است.

به گفته مدیرعامل فولاد خوزستان، نخستین کوره در کمتر از ۳۰ روز و کوره ها پس از ۱۰ روز وارد مدار شدند و در حال حاضر هر شش کوره فولادسازی و زمزم ۳ در مدار تولید قرار دارند. زمزم ۱ و ۲ نیز در مرحله راه‌اندازی و افزایش ظرفیت هستند و فاز احیای ۲ که خسارت بیشتری دیده، در مسیر نوسازی قرار دارد.

ابراهیمی تأکید کرد که تاکنون هیچ کمک مالی مستقیمی برای بازسازی دریافت نشده و بخش عمده اقدامات با اتکا به زیرساخت‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و ظرفیت‌هایی انجام شده که طی سال‌های گذشته برای افزایش تاب‌آوری شرکت ایجاد شده است.

وی میزان تولید از دست‌رفته ناشی از جنگ را حدود ۷۰۰ هزار تن شمش و ۱.۴ میلیون تن آهن اسفنجی اعلام کرد و افزود: محدودیت‌های برق و گاز نیز همچنان بر روند بازگشت تولید اثرگذار است.

مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان با تأکید بر حفظ حقوق سهامداران و شفافیت گفت: بازسازی و بازگشت به ظرفیت پیش از جنگ، مأموریت اصلی شرکت است و فولاد خوزستان تلاش می‌کند قوی‌تر از گذشته به مدار تولید بازگردد.

 

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