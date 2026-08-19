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چالش تامین عناصر نادر خاکی فرآوری شده در خارج از چین

چالش تامین عناصر نادر خاکی فرآوری شده در خارج از چین
کد خبر : 1827861
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با توجه به تداوم گسترش تولید خودروهای برقی، محدودیت‌های ساختاری در عرضه آهنرباهای دائمی ساخته شده از عناصر نادر خاکی همچنان به عنوان یکی از موانع در زنجیره‌های تامین داخلی عمل می‌کند.

به گزارش ایلنا، بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی موسسه BMI، فروش جهانی خودروهای برقی در جولای۲۰۲۶ به ۱.۸۵ میلیون دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته و فروش آنها از ابتدای سال تاکنون به ۱۱.۵ میلیون دستگاه رسیده است.

 تامین عناصر نادر خاکی فرآوری شده در خارج از چین همچنان یکی از ریسک‌های عملیاتی مهم به شمار می‌رود. اگرچه ذخایر خام در سطح جهان وجود دارد، اما زنجیره‌های تامین صنعتی غرب با موانع فنی و اقتصادی در فرآوری و جداسازی شیمیایی این عناصر روبه‌رو هستند.

«آدریان گوداس دلا ریپا» تحلیلگر ارشد فست مارکتز در گفت و گو با شبکه خبری «اینوستینگ» اظهار کرد: مشکل، استخراج این عناصر به روش کارآمد و اقتصادی است.

او خاطرنشان کرد: دسترسی به مواد جداسازی‌شده و فرآوری‌شده اکنون اهمیت بیشتری از شاخص‌های مربوط به عرضه مواد خام پیدا کرده است. 

گوداس گفت: این موضوع به مشتریان و خریداران بستگی دارد. ما می‌توانیم این ماده بسیار ارزان را از چین تهیه کنیم یا تصمیم بگیریم برای اطمینان از امنیت تامین، مبلغ بیشتری بپردازیم.

در بخش پایین‌دستی نیز تولید آهنرباهای دائمی با عملکرد بالا با چالش‌های فنی دیگری مواجه بوده که محدودیت‌های مربوط به مالکیت فکری و فناوری از جمله آنهاست.

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