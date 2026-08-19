به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، چین در جولای امسال(۶۰.۴ میلیون تن) واردکننده اصلی سنگ آهن استرالیا باقی ماند و پس از آن ژاپن (۴.۴ میلیون تن) و کره جنوبی (۳.۶ میلیون تن) قرار گرفتند. ریوتینتو صادرکننده برتر این کشور در جولای بود و ۲۵.۹ میلیون تن صادر کرد. شرکت BHP با ۲۵.۱ میلیون تن و فورتسکیو با ۱۵.۹ میلیون تن در رده‌های بعدی بودند.

کاهش صادرات جولای در نتیجه محدودیت‌های اعمال شده بر سنگ آهن از سوی خریدار دولتی چین CMRG است. علاوه بر این، تقاضا به دلیل رکود فصلی در صنعت فولاد محدود شد.

در همین حال، برزیل صادرات سنگ آهن خود را در ماه جولای با ۱.۵ درصد افزایش ماهانه به ۳۶.۳۳ میلیون تن رساند، اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش یافت. چین واردکننده اصلی (۲۵.۶۴ میلیون تن) باقی ماند و پس از آن ژاپن (۱.۱ میلیون تن) و مالزی (۱.۰۱ میلیون تن) قرار گرفتند.