تحلیلگر رویترز مطرح کرد:
حساسیت بالای بازار مس به اختلالات عرضه
کاهش موجودی مس در بازارهای جهانی نشاندهنده آن است که معاملهگران در حال انتقال فلز به آمریکا، پیش از اعمال احتمالی تعرفه بر مس تصفیهشده و همچنین به چین هستند؛ جایی که کارخانههای ذوب به دلیل کمبود خوراک، تولید خود را کاهش دادهاند. این کمبود خوراک نیز پس از آن تشدید شد که کنگو، صادرات کنسانتره مس را ممنوع کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، «اندی هوم» تحلیلگر رویترز در این باره نوشت: ابعاد واکنش بازار به ممنوعیت صادرات کنسانتره در کنگو ــ ممنوعیتی که کمتر از یکپنجم تولید مس این کشور را تحت تاثیر قرار میدهد ــ بیشتر از آنکه درباره خود این ممنوعیت باشد، درباره حساسیت بالای بازار مس به اختلالات عرضه است.
او میگوید: «خبر اصلی، جاهطلبی دیرینه کنگو برای حرکت به سمت مراحل بالاتر زنجیره ارزش نیست، بلکه حساسیت شدید مس به هر نشانهای از اختلال در عرضه است.»
هوم هشدار داده است که اگر موجودی انبارهای LME همچنان کاهش یابد، «حمله اضطرابی مس» احتمالا آخرین مورد نخواهد بود.