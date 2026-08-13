اویل پرایس بررسی کرد
افزایش قیمت نفت با کمرنگ شدن امیدها برای صلح ایران و آمریکا
به گزارش اویل پرایس قیمت نفت خام امروز افزایش یافت، زیرا پس از اعلام شش شرط از سوی ایران در اوایل هفته و واکنش غیرمنتظره ترامپ به آنها، احتمال صلح پایدار بین ایالات متحده و ایران کاهش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، پس از آنکه ترامپ خواستار پرداخت غرامت ایران به ایالات متحده برای خسارات مربوط به جنگ شد در زمان نگارش این مطلب، نفت خام برنت با قیمت ۸۷.۷۲ دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت با قیمت ۸۲.۱۳ دلار در هر بشکه معامله شدند.
ترامپ به رسانهها در کاخ سفید گفت: ما برای خساراتی که آنها در طول ۵۰ سال وارد کردهاند، درخواست پول خواهیم کرد و بنابراین اگر قرار است خسارتی پرداخت شود، فکر میکنم ایران باید آن خسارتها را بپردازد.
در همین حال، ایران با اعلام اینکه به نهایی کردن توافق خود با عمان در مورد مدیریت مشترک تنگه هرمز نزدیکتر میشود، خاطرنشان کرد که شرایط بازگشایی این آبراه هنوز پابرجاست و هرمز تا زمانی که ایالات متحده شرایط ذکر شده توسط تهران در اوایل این هفته را برآورده نکند، بسته خواهد ماند.
«تیم واتر» تحلیلگر ارشد بازار KCM Trade گفت: به نظر میرسد بین ایالات متحده و ایران بر سر اینکه هرگونه توافقی چگونه خواهد بود، اختلاف نظر وجود دارد، بدون اینکه قصد شوخی داشته باشیم.
استراتژیستهای کالایی بانک ING در یادداشتی نوشتند: لفاظیهای فعلی نشان میدهد که هرگونه توافق احتمالی هنوز دور از دسترس است، به این معنا که خطرات همچنان به سمت افزایش قیمت نفت متمایل هستند. با این حال، آنها افزودند که نفت حتی با وجود اختلالات مداوم همچنان از تنگه هرمز عبور میکند.
«وارن پترسون» و «اوا مانتی» خاطرنشان کردند که نفتکشها برای عبور از تنگه هرمز، فرستندههای خود را خاموش میکنند و عراق میانگین نرخ صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه را گزارش کرده است.