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از ژانویه تا جولای

صادرات زغال کک‌شو استرالیا حدود ۳ درصد افزایش یافت

صادرات زغال کک‌شو استرالیا حدود ۳ درصد افزایش یافت
کد خبر : 1825489
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به گزارش BigMint، استرالیا صادرات زغال کک شو خود را با ۲.۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۸۶.۴ میلیون تن رساند. این حجم در ماه جولای ۱۲.۲۸ میلیون تن (۴.۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته) بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، اگرچه فولادسازان هندی خرید خود از استرالیا را کاهش دادند، اما این کاهش با افزایش فعالیت ژاپن و بهبود سریع واردات چین جبران شد.  بنابراین در هفت ماهه امسال، هند واردات زغال سنگ کک شو استرالیا را با ۱۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۲۰.۴ میلیون تن رساند.

در مقابل، ژاپن واردات خود را در مدت مشابه ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد و به ۱۸.۷ میلیون تن رساند، در حالی که واردات چین با ۶۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۹.۳ میلیون تن رسید.

 ارقام صادرات این محصول از استرالیا در سال ۲۰۲۶، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بازار جهانی زغال سنگ متالورژی دریایی است. این کشور با گسترش پایگاه مشتریان خود، توانسته است رشد صادرات را حفظ کند.

 جریان‌های تجاری بین استرالیا و چین همچنان در حال عادی شدن هستند، در حالی که کاهش واردات از هند نشان می‌دهد که تولیدکنندگان فولاد این کشور استراتژی متنوع‌تری را برای تهیه مواد اولیه اتخاذ کرده‌اند.

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