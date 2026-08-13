رکورد شکنی رشد ارزش دلاری شرکت چینی در جولای

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، شرکت «زیجین ماینینگ» در جولای ۲۴ میلیارد دلار(معادل ۲۳.۸ درصد رشد) به ارزش بازار خود افزود. این شرکت با عبور از نیومونت به رتبه چهارم رسید و ارزش بازار آن به ۱۲۵ میلیارد دلار افزایش یافت.

هیچ شرکت دیگری در این ماه به اندازه زیجین از نظر افزایش ارزش دلاری رشد نکرد و در میان شرکت‌های هم‌رده نیز هیچ‌کدام از نظر درصد رشد به آن نزدیک نبودند.

عامل اصلی این جهش، اطلاعیه اوایل جولای شرکت درباره عملکرد نیمه نخست امسال بود. شرکت اعلام کرد انتظار دارد سود خالص آن با ۶۸ درصد افزایش به حدود ۳۹.۱ میلیارد یوان برسد. تولید طلا ۱۵ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱.۵ میلیون اونس رسید. تولید نقره نیز اندکی افزایش یافت و به ۷.۴ میلیون اونس رسید.

رقمی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، مربوط به لیتیوم شرکت است.

تولید کربنات لیتیوم به ۴۳ هزار تن رسیده، در حالی که این رقم یک سال قبل فقط ۷ هزار تن بود؛ یعنی افزایش تقریبا شش برابری، آن هم درست زمانی که بازار لیتیوم پس از یک دوره بسیار سخت در حال خروج از رکود است.

کمتر از یک سال پس از اینکه زیجین به چهارمین شرکت معدنی تاریخ تبدیل شد که ارزش بازار آن از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد و هم‌اکنون هدف راه‌یابی به سه شرکت اول جهان را دنبال می‌کند.

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