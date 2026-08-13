با حضور قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسولیتهای اجتماعی برگزار شد؛
جلسه کمیته عالی HSE شرکت فولاد خوزستان
این جلسه، روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ در سالن کنفرانس ساختمان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فولاد خوزستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد خوزستان، جلسهی یاد شده به ریاست علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسولیتهای اجتماعی با حضور، مسعود توکل فرد مدیر بخش HSE، داریوش دانیالی مدیر ایمنی و جمعی از مدیران و رییسان شرکت فولاد خوزستان برگزار شد.
این جلسه، روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ در سالن کنفرانس ساختمان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فولاد خوزستان برگزار شد.
علیرضا مخبر دزفولی با تبریک روز خبرنگار و تشکر از حوزه Hse گفت: امیداوریم با شکست دشمنان کشور در عرصههای مختلف، آرامش به مردم کشور برگردد.
وی با تشکر از اعضای کمیتهی بحران شرکت ابراز امیدواری نمود که روزهای سفید و بدون حادثه شرکت، ادامه یابند.
داریوش دانیالی مدیر ایمنی گفت: تمام خرد انسان در دو واژه خلاصه میشود، صبر و امید.
روندهای شاخص های کلیدی گروه فولاد خوزستان در ۵ سال تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد این شاخص تحقق یافتهاند.
رکورد حفظ روزهای سفید از نظر حوادث شغلی در معاونت طرح و توسعه به بیش از ۳ سال و در معاونت بهرهبرداری به بیش از ۲ سال و رکورد حفظ روزهای سفید از نظر حوادث فرآیندی در معاونت بهرهبرداری به بیش از ۹ سال رسیدهاست.
مهمترین خبری که در این جلسه بیان شد این بود که فولادخوزستان سال ۱۴۰۴ را بدون حادثه منجر به فوت به پایان رساند.
داریوش دانیالی مدیر ایمنی شرکت گفت: تا زمانی که از حوادث درس عبرت نگیریم، حوادث تکرار خواهند شد.
وی افزود: در روند ۲۹ ساله تولید در شرکت فولاد خوزستان، با وقوع ۶۵ درصد افزایش تولید، کاهش ۹۸ درصدی بروز حوادث را شاهد بودهایم.
شاخص تکرار حوادث شدید در سال جاری ۲۷ صدم بوده و شدت حوادث ۱۶ هزارم بوده است.
دانیالی با اشاره به علل ریشهای وقوع حوادث فردی در در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: رفتارها، شرایط و علل مدیریتی غیر ایمن از جمله علتهای وقوع حوادث فردی، ابزارکار میباشند.
رفتارهای غیر ایمن که ۴۶ درصد از حوادث را به خود اختصاص داده شامل عدم رعایت دستورالعملها و الزامات ایمنی، عدم ایمنسازیهای لازم پیش از شروع کار، استقرار در موقعیت غیر ایمن، عدم استفاده صحیح از لوازم حفاظت فردی، متناسب با نوع کار میباشد.
شرایط غیر ایمن شامل: شرایط غیر ایمن تجهیزات، ماشین آلات و ابزار کار و محیط کار میباشد که ۲۷ درصد از حوادث را در بر گرفته است.
علل مدیریتی نیز که ۲۷درصد از حوادث را به خود اختصاص داده، عدم نظارت موثر لایههای نظارتی، در راستای حصول اطمینان از رعایت دستورالعملها و الزامات ایمنی در جهت انجام کار بهروش ایمن را شامل میشود.
وی در بیان اقدامات لازم در جهت پیشگیری از وقوع حوادث فردی خاطرنشان کرد: وظایف کارکنان مجری کار در راستای پیشگیری از حوادث، رعایت دستورالعملها و الزامات ایمنی بوده و وظایف لایه های حفاظتی حصول اطمینان از آموزش و رعایت دستورالعملها و الزامات ایمنی به کارکنان زیرمجموعه، پیش از شروع کار، حصول اطمینان از اجرای دستور العملها ایمن بودن محیط کار، فرایند، ماشین آلات، تجهیزات، وسایل و ابزار کار، انجام کار در شرایط و موقعیت ایمن، استفاده صحیح از لوازم حفاظت فردی متناسب با نوع کار میباشد.
گفتنی است، در پایان جلسهی یاد شده با حضور علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسولیتهای اجتماعی و مسعود توکل فرد مدیر HSE شرکت، از مرتضی پورعبدی مدیر خدمات صنعتی با کسب سه عنوان، به عنوان بخش برتر HSE در سه ماهه سوم و در سه ماهه چهارم و بخش برتر HSE در سال ۱۴۰۴، از رضا پیرعباسی مدیر پروژه اسلب عریض و مسلم مشایخی کارشناس HSE مدیریت پروژه اسلب عریض به عنوان مدیریت پروژه برتر HSE در سه ماهه سوم ۱۴۰۴، از محمد رضایی مدیر پروژه سیالات و کوره هفت و اکبر محمودی کارشناس HSE مدیریت پروژه سیالات و کوره هفت در سه ماهه چهارم ۱۴۰۴، از محسن کرم نیا رئیس ستاد بازسازی زمزم۳ و محمد امین ابراهیمی مسئول HSE ستاد بازسازی زمزم۳ بابت اتمام بازسازی زمزم۳ با پایان سفید، با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.