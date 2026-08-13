تجلیل از پیشگامان اطلاعرسانی در روز خبرنگار؛
تأکید بر نقش رسانه در مقابله با جنگهای شناختی
قائممقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت، در دیداری با کارکنان واحد روابط عمومی به مناسبت روز خبرنگار، از نقش حیاتی این بخش در مدیریت شناخت سازمان و مقابله با چالشهای فرهنگی و اجتماعی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵، در نشستی که با حضور علیرضا مخبر دزفولی قائممقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی برگزار شد، از کارکنان بخش روابط عمومی به مناسبت روز خبرنگار تجلیل گردید.
تأکید بر وظیفه شناختی و مدیریت ارادهها؛
علیرضا مخبر دزفولی در سخنانی در این نشست، رسانه را ابزاری برای «وظیفه شناختی» در نیازهای سازمانی دانست.
وی با اشاره به اهمیت روحیه کارکنان در مدیریت بحرانها، با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر شکست ارادهها، باز کردن گرهها و نقض همتها در مشیت الهی، تأکید کرد که نشاط کارکنان، زیربنای پایداری سازمان است.
مخبر دزفولی همچنین با اشاره به موفقیتهای اخیر، از برگزاری موفقیتآمیز مراسم «چهل موکب» و نقش کلیدی روابط عمومی در این رویداد بزرگ قدردانی نمود.
پیامآوری؛ از وحی الهی تا روایت کربلا
در ادامه این نشست؛
حجتالاسلام موسی بهاالدینی، دبیر شورای عالی فرهنگی، با نگاهی قرآنی به مفهوم خبر، به تبیین جایگاه «خبررسانی» پرداخت.
وی با اشاره به ریشههای واژه «نبی» و ارتباط آن با «نبأ» (خبر بزرگ)، تأکید کرد که پیامبران، خبررسانان خداوند هستند.
وی با یادآوری واقعه کربلا، نقش تاریخی حضرت زینب (س) و سایر بازماندگان را در جلوگیری از مسکوت ماندن حقیقت، نمونهای از جهاد رسانهای دانست.
در پایان ابراز امیدواری نمود تا در مسیر اهلبیت (ع) به ایفای نقش خود ادامه دهند.
رسانه؛ سلاح امیدآفرینی در جنگهای نوین
محمد مقامی فرمانده حوزه نقاونت بسیج کارگران و کارخانجات شهید بقایی نیز در سخنان خود، خبرنگاری را یک «هنر تخصصی» دانست که از هر شخصی سر نمیزند.
وی با هشدار درباره «جنگهای شناختی» در فضای مجازی، تأکید کرد که رسانه باید به جای ایجاد گرههای ذهنی، به ابزاری برای «امیدآفرینی» تبدیل شود.
وی با ستایش عملکرد روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان در این حوزه، از نگاه ویژه مدیریت به فعالیتهای فرهنگی و فرهنگیسازی در قالب رویدادهایی نظیر «چهل موکب» قدردانی کرد.
ضرورت روایتگری برای جلوگیری از سقوط تاریخی
محمد جامعی، مدیر روابط عمومی شرکت، با بیان این مطلب که «رسانه همه چیز است» به تحلیل تاریخی واقعه عاشورا پرداخت.
وی با اشاره به اینکه یزید تلاش کرد حقیقت کربلا را مسکوت نگه دارد، اما ایثارگری حضرت زین العابدین (ع)، حضرت زینب (س) و اهلبیت (ع) پیام حق را به جهان رساند، بر ضرورت دقت در روایتگری تأکید کرد.
وی همچنین با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۳، هشدار داد که عدم توجه جدی به نقش رسانه میتواند پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد.