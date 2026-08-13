تأکید دکتر علی امرائی بر تولید مستمر و کیفی در بازدید از سایت احیاء فولاد گهرزمین در بردسیر

به گزارش ایلنا به نقل از فولاد گهرزمین: در این نشست، مدیرعامل گهرزمین ضمن تشریح اقدامات این شرکت در حوزه بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در فرآیند تولید، بر بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و تکیه بر توانمندی های داخلی تأکید کرد و این رویکرد را گامی مؤثر در جهت افزایش بهره وری و کاهش وابستگی به منابع خارجی دانست.

دکتر امرائی همچنین با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر ضرورت تداوم و کیفیت تولید تأکید کرد و اظهار داشت: تولید باید مستمر و با کیفیت باشد تا چرخه تولید کشور هرگز از حرکت باز نایستد.

*تاکید بر ارتقا رفاه کارگران در تمامی سطوح*

در بخش دیگری از این بازدید، مدیرعامل گهرزمین از کمپ کارگری این واحد صنعتی نیز بازدید به عمل آورد و با اشاره به نقش کارگران به عنوان پشتوانه های اصلی تولید، بر ارتقای سطح رفاه نیروی کار در تمامی سطوح تأکید کرد.

این بازدید در حالی صورت گرفت که زنجیره فولاد کشور در میانه شرایط خاص پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، نیازمند تداوم و پایداری تولید است و شرکت احیاء فولاد گهرزمین به عنوان یکی از پیشران های اصلی تولید آهن اسفنجی، از جایگاهی محوری در این زنجیره برخوردار است.

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