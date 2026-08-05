«کچاد» با رشد ۲۶ درصدی درآمد، جایگاه خود را تثبیت کرد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵، تصویری از تداوم ثبات عملیاتی و رشد درآمدی خود ارائه کرده است، گزارشی که نشان میدهد این شرکت در چهار ماه نخست سال مالی، ضمن حفظ سطح تولید در بخشهای مختلف زنجیره فولاد، توانسته از بهبود نرخ فروش محصولات نیز بهرهمند شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، بر اساس این گزارش، درآمد تجمیعی فروش «کچاد» تا پایان تیرماه به ۵۶۹ هزار و ۶۵۸ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۴۵۲ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۶ درصد افزایش را نشان میدهد. این رشد، در شرایطی رقم خورده که تولید در اغلب محصولات اصلی در سطح مطلوب حفظ شده و ترکیب فروش نیز همچنان بر محصولات راهبردی شرکت متمرکز است.
رشد درآمد؛ حاصل ثبات تولید و بهبود نرخهای فروش
بررسی عملکرد چهار ماهه «کچاد» نشان میدهد موتور اصلی رشد درآمد، افزایش ارزش فروش محصولات زنجیره فولاد بوده است. در حالی که حجم تولید در سطوح پایدار ادامه داشته، رشد نرخ فروش به ویژه در محصولات فولادی موجب شده درآمد شرکت با شتاب بیشتری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا میکند.
این روند بیانگر آن است که «کچاد» علاوه بر حفظ ظرفیتهای عملیاتی، توانسته از شرایط قیمتی بازار نیز به نفع خود استفاده کند، موضوعی که از منظر تحلیلگران، یکی از مهمترین عوامل تقویت سودآوری شرکت در سال جاری محسوب میشود.
فولاد؛ بزرگترین منبع درآمد «کچاد»
در میان محصولات مختلف، فولاد بیشترین سهم را در درآمدزایی شرکت به خود اختصاص داده است.
در چهار ماه نخست سال مالی تولید فولاد به ۶۷۱ هزار تن رسید. همچنین فروش این محصول ۵۲۴ هزار تن ثبت و درآمد حاصل از فروش آن به ۲۴۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید.
اگرچه رشد حجم فروش فولاد محدود بوده، اما افزایش نرخ فروش باعث شده ارزش ریالی فروش این محصول نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد و نقش آن در درآمد شرکت پررنگتر شود.
کنسانتره؛ ستون اصلی عملیات معدنی
کنسانتره سنگ آهن همچنان یکی از مهمترین ارکان عملیاتی چادرملو به شمار میرود.
این شرکت طی چهار ماه ابتدایی سال۵.۱۵ میلیون تن کنسانتره تولید و ۲.۸۷ میلیون تن از این محصول به را به فروش رسانده است. همچنین درآمد حاصل از فروش کنسانتره به ۲۰۹.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
حجم بالای تولید این محصول نشان دهنده استمرار فعالیت پایدار در بخش معدن و تأمین خوراک زنجیره تولید شرکت است.
گندله؛ حلقه مؤثر در تکمیل زنجیره ارزش
گندله نیز همچنان نقش قابلتوجهی در درآمد شرکت دارد. در این دوره، تولید گندله به ۲.۱۴ میلیون تن و فروش آن ۹۹۷ هزار تن ثبت شد. درنتیجه درآمد حاصل از فروش به ۱۰۰.۷ هزار میلیارد ریال رسید.
تداوم تولید در این بخش، جایگاه چادرملو را به عنوان یکی از شرکتهای دارای زنجیره کامل تولید از معدن تا فولاد بیش از پیش تثبیت میکند.
«کچاد» در تیرماه ۱۴۰۵ نیز عملکرد قابل قبولی ثبت کرد و حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد فروش شناسایی کرد. بیشترین سهم درآمد ماهانه از محل فروش به کنسانتره سنگ آهن، فولاد و گندله اختصاص داشت.
اما گزارش تیرماه چند نکته مهم را برای فعالان بازار سرمایه آشکار میکند. ابتدا آن که رشد ۲۶ درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از بهبود کیفیت درآمدهای عملیاتی شرکت حکایت دارد. همچنین حفظ ظرفیت تولید در اغلب محصولات، نشاندهنده پایداری عملیات و مدیریت مناسب خطوط تولید است.
از سویی دیگر فاصله میان میزان تولید و فروش برخی محصولات میتواند بیانگر مدیریت موجودی انبار و برنامهریزی برای فروش در ماههای آینده باشد. همچنین نبود فروش صادراتی در دوره مورد بررسی، نشان میدهد تمرکز اصلی شرکت همچنان بر تأمین بازار داخلی قرار داشته است. وابستگی عمده درآمد به سه محصول کنسانتره، فولاد و گندله نیز همچنان مهمترین ویژگی ساختار درآمدی «کچاد» محسوب میشود.
به طور کلی عملکرد چهارماهه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) نشان میدهد این شرکت همچنان یکی از باثباتترین بنگاههای زنجیره معدن و فولاد کشور است. رشد درآمد، حفظ سطح تولید، افزایش ارزش فروش محصولات و استمرار فعالیت در تمامی حلقههای زنجیره ارزش، چشمانداز مثبتی از وضعیت عملیاتی شرکت ترسیم میکند.
در صورتی که شرایط بازار فولاد، نرخهای فروش و ظرفیت تولید در ماههای آینده حفظ شود، انتظار میرود روند رشد درآمدی «کچاد» ادامه یابد و این شرکت همچنان در میان نمادهای اثرگذار گروه معدنی و فلزی بازار سرمایه جایگاه خود را حفظ کند.