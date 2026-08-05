خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تارنمای Hellenic Shipping News منتشر کرد:

تجارت دریایی سنگ آهن در نیمه نخست ۲۰۲۶

تجارت دریایی سنگ آهن در نیمه نخست ۲۰۲۶
کد خبر : 1822662
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت کارگزاری کشتیرانی «بانچرو کوستا» (Banchero Costa) در جدیدترین گزارش هفتگی خود اعلام کرد: نیمه نخست سال ۲۰۲۶ دوره مثبت دیگری برای تجارت دریایی سنگ آهن در جهان بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها از سوی AKS Marine، میزان بارگیری جهانی سنگ آهن در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ با رشدی ۱.۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۸۳۶.۷ میلیون تن رسید.

این رشد در ادامه افزایشی بوده که در کل سال ۲۰۲۵ محقق شده است. صادرات استرالیا در دوره ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ با رشدی ۲.۶ درصدی به ۴۷۲.۱ میلیون تن رسید. صادرات برزیل نیز در همین دوره با ۱.۴ درصد افزایش به ۱۸۲ میلیون تن افزایش یافت.

صادرات کانادا با کاهشی ۱۴ درصدی به ۲۵.۲ میلیون تن رسید، در حالی که حجم صادرات آفریقای جنوبی با رشدی ۰.۶ درصدی به ۲۶.۶ میلیون تن افزایش یافت. صادرات هند نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشدی ۴.۲ درصدی به ۱۵.۳ میلیون تن رسید.

تقاضا برای واردات سنگ آهن چین همچنان قوی بود؛ به‌طوری که واردات سنگ آهن این کشور در این دوره با رشد ۶.۱ درصدی به ۶۳۸.۴ میلیون تن افزایش یافت. واردات ژاپن با کاهش ۵.۸ درصدی به ۴۵.۱ میلیون تن رسید و واردات اتحادیه اروپا نیز با افتی ۶.۶ درصدی به ۳۳.۳ میلیون تن کاهش یافت.

حجم واردات کره جنوبی تقریبا ثابت ماند و با کاهش ناچیز (۰.۳ درصد) به ۳۶.۱ میلیون تن رسید. همچنین واردات مالزی با رشدی ۲.۶ درصدی به ۱۲.۴ میلیون تن افزایش یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر