تجارت دریایی سنگ آهن در نیمه نخست ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها از سوی AKS Marine، میزان بارگیری جهانی سنگ آهن در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ با رشدی ۱.۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۸۳۶.۷ میلیون تن رسید.

این رشد در ادامه افزایشی بوده که در کل سال ۲۰۲۵ محقق شده است. صادرات استرالیا در دوره ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ با رشدی ۲.۶ درصدی به ۴۷۲.۱ میلیون تن رسید. صادرات برزیل نیز در همین دوره با ۱.۴ درصد افزایش به ۱۸۲ میلیون تن افزایش یافت.

صادرات کانادا با کاهشی ۱۴ درصدی به ۲۵.۲ میلیون تن رسید، در حالی که حجم صادرات آفریقای جنوبی با رشدی ۰.۶ درصدی به ۲۶.۶ میلیون تن افزایش یافت. صادرات هند نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشدی ۴.۲ درصدی به ۱۵.۳ میلیون تن رسید.

تقاضا برای واردات سنگ آهن چین همچنان قوی بود؛ به‌طوری که واردات سنگ آهن این کشور در این دوره با رشد ۶.۱ درصدی به ۶۳۸.۴ میلیون تن افزایش یافت. واردات ژاپن با کاهش ۵.۸ درصدی به ۴۵.۱ میلیون تن رسید و واردات اتحادیه اروپا نیز با افتی ۶.۶ درصدی به ۳۳.۳ میلیون تن کاهش یافت.

حجم واردات کره جنوبی تقریبا ثابت ماند و با کاهش ناچیز (۰.۳ درصد) به ۳۶.۱ میلیون تن رسید. همچنین واردات مالزی با رشدی ۲.۶ درصدی به ۱۲.۴ میلیون تن افزایش یافت.

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