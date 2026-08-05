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سهم برزیل در نیمه نخست امسال کاهش یافت

سهم برزیل در نیمه نخست امسال کاهش یافت
کد خبر : 1822658
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برزیل در حال حاضر پس از استرالیا، دومین صادرکننده بزرگ سنگ‌آهن در جهان است. به گفته «بانچرو کوستا در بازه زمانی ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۵، سهم برزیل از محموله‌های جهانی سنگ‌آهن ۲۳ درصد بود (در مقایسه با سهم ۵۵ درصدی استرالیا).

به گزارش ایلنا، کانادا با سهم ۳.۷ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفت و پس از آن آفریقای جنوبی با ۳.۱ درصد و هند با ۱.۶ درصد در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. اما در دوره ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶، سهم برزیل به ۲۱.۸ درصد کاهش یافت (در حالی که سهم استرالیا ۵۶.۴ درصد بود)؛ در این دوره، آفریقای جنوبی با سهم ۳.۲ درصدی به جایگاه سوم صعود کرد و بالاتر از کانادا (با سهم ۳ درصد) قرار گرفت. 

صادرات سنگ‌آهن برزیل در سال ۲۰۲۵ (ژانویه تا دسامبر) با رشدی ۵.۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۳۹۸.۳ میلیون تن رسید. در نیمه نخست ۲۰۲۶ (ژانویه تا ژوئن)، روند رشد برزیل کند شد و حجم صادرات تنها ۱.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۱۸۲ میلیون تن رسید.

پس از شروعی ضعیف در ابتدای سال (۲۸٫۶ میلیون تن ژانویه ۲۰۲۶ در مقایسه با ۳۷.۸ میلیون تن دسامبر ۲۰۲۵)، صادرات برزیل  بهبود یافت و در ژوئن ۲۰۲۶ به ۳۶.۱ میلیون تن رسید؛ رقمی که نسبت به ۳۳.۲ میلیون تن می ۲۰۲۶ افزایش نشان داد.

 

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