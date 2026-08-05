یالت اودیشا در هند به شرکت های معدنی و فولادسازان درباره دستکاری عیار سنگآهن هشدار داد
دولت ایالت اودیشا، بزرگترین تولیدکننده سنگآهن هند به شرکتهای معدنی و فولاد هشدار داده است که در صورت دستکاری یا اعلام نادرست عیار سنگآهن با برخورد شدید قانونی روبهرو خواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس اسناد بررسیشده از سوی رویترز و اظهارات سه منبع آگاه، این اقدام میتواند عرضه داخلی سنگآهن در هند را محدود کند.
هند که پس از چین دومین تولیدکننده فولاد خام جهان است، پیشبینی کرده در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ حدود ۳۴۰ تا ۳۴۵ میلیون تن سنگآهن تولید کند؛ در حالی که این رقم در سال قبل حدود ۳۱۶ میلیون تن بود.
به گفته مؤسسه مشاوره BigMint، هرگونه اختلال در عرضه از ایالت غنی از منابع اودیشا میتواند اهداف تولید را با مشکل مواجه کند.
این هشدار پس از بازرسیهایی صادر شد که به گفته دولت، موارد مکرر دستکاری در اعلام عیار سنگآهن توسط دارندگان پروانههای معدنی را آشکار کرده است. طبق سندی به تاریخ ۶ جولای که رویترز آن را بررسی کرده، این اقدام باعث کاهش درآمدهای بهره مالکانه دولت ایالتی شده است.
شرکتهایی که در این نامه نام برده شدند:
JSW SteelTata SteelSteel Authority of India (SAIL)Jindal SteelArcelorMittal Nippon Steel India
سخنگوی تاتا استیل هرگونه تخلف را رد کرد و گفت: این شرکت حق امتیاز را مطابق مقررات پرداخت میکند.
شرکت JSW Steel از اظهار نظر خودداری کرد و SAIL و Jindal Steel نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخی ندادند. اداره معادن و زمینشناسی ایالت اودیشا نیز واکنشی به این موضوع نشان نداد.
بر اساس صورتجلسه نشست ۱۳ جولای و گفته یکی از منابع، مقامات دولتی ماه گذشته با نمایندگان انجمنهای معدنی و فولادی و مدیران شرکتها دیدار کردند تا درباره نتایج این بازرسیها گفتوگو کنند.
در این صورتجلسه آمده است: «هرگونه دستکاری عمدی در عیار سنگآهن، اعلام نادرست یا پنهانسازی ارزش مواد معدنی که بر درآمد دولت تأثیر بگذارد، بسیار جدی تلقی شده و با آن برخورد قاطع خواهد شد.»
دولت اودیشا از دارندگان پروانههای معدنی خواسته است در مواردی که عیار واقعی سنگآهن با عیار ثبتشده در طرحهای مصوب معدن تفاوت دارد، طرحهای معدنی خود را اصلاح و تأیید لازم را از اداره معادن هند دریافت کنند.
به گفته تحلیلگران، تشدید بازرسیها بر بازار اثر گذاشته و عرضه سنگآهن با عیار پایین کاهش یافته است. مؤسسه BigMint اعلام کرد که طی یک ماه گذشته، به دلیل بازرسیهای سختگیرانه مقامات اودیشا، پیشنهادهای فروش سنگآهن کمعیار در بازار آزاد بهطور محسوسی کمتر شده است.
بی. کی باتیا، کارشناس معدن و مدیرکل پیشین فدراسیون صنایع معدنی هند گفت: از آنجا که اودیشا بزرگترین تولیدکننده سنگآهن هند است، اگر این موضوع تشدید شود، میتواند بر میزان دسترسی به سنگآهن در سراسر کشور تأثیر بگذارد.