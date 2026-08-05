به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قراردادهای آتی سنگ‌آهن در سنگاپور تا ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۹۳.۶۵ دلار در هر تن رسید؛ کمترین سطح از جولای ۲۰۲۵ تاکنون.

در بورس دالیان چین پرمعامله‌ترین قرارداد سنگ‌آهن نزدیک به ۳ درصد افت کرد.

این کاهش قیمت پس از آن رخ داد که بلومبرگ گزارش داد، شرکت‌های «ویتال گروپ» و «کارگیل» همکاری تجاری خود با شرکت خصوصی «رادیانت ورلد» را به دلیل نگرانی بابت فاکتورهای جعلی متوقف کرده‌اند. رادیانت ورلد تمامی ادعاها را رد و آنها را «کاملا نادرست» توصیف کرده است.

بازار سنگ‌آهن پیش از این نیز تحت فشار ضعف صنعت فولاد قرار داشت. حاشیه سود فولادسازان چینی در هفته گذشته کاهش بیشتری یافت و تولید چدن مذاب برای چهارمین هفته متوالی افت کرد.

همچنین بخش ساخت‌وساز چین به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز همه‌گیری کرونا رسید و فعالیت کارخانه‌ای این کشور نیز در ماه جولای، برای نخستین بار در پنج ماه گذشته، وارد محدوده انقباض شد.

به گفته «بنسی بای»، تحلیلگر مؤسسه Horizon Insights، انتشار اخبار مربوط به «رادیانت ورلد» می‌تواند معامله‌گران را نسبت به هرگونه تغییر در نقدشوندگی بازار حساس‌تر کند، هرچند تاکنون نشانه‌ای از اختلال در بازار نقدی سنگ‌آهن مشاهده نشده است.

در پایان معاملات، قرارداد معیار سنگ‌آهن با عیار ۶۱ درصد در سنگاپور با افت ۲.۳ درصدی معامله شد و قراردادهای فولاد در بورس شانگهای نیز همسو با افت قیمت سنگ‌آهن کاهش یافت.

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