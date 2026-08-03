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با محوریت تقویت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی از مسیر توسعه؛

نشست مشترک معاونت‌های منابع انسانی و طرح‌وتوسعه فولاد خوزستان برگزار شد

نشست مشترک معاونت‌های منابع انسانی و طرح‌وتوسعه فولاد خوزستان برگزار شد
کد خبر : 1821977
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روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵، نشست مشترک و صمیمانه‌ای در دفتر معاون طرح و توسعه با حضور مرتضی خاکبازان‌فرد قائم‌مقام مدیرعامل در امور اداری و مالی، میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه و مدیران این معاونت‌هابرگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت فولاد خوزستان، حاضران با تأکید بر نقش تعیین‌کننده سرمایه‌های انسانی به‌عنوان پیشران توسعه شرکت و یکی از عوامل اساسی در افزایش تاب‌آوری سازمان، درباره راهکارهای رفع مشکلات و مسائل مرتبط با کارکنان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست نیز از کارکنان برتر معاونت طرح و توسعه در سال ۱۴۰۳ تقدیر به عمل آمد.

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