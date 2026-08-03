با وجود افت قیمتها در چین؛
«واله» بنیه بازار سنگآهن را همچنان قوی میداند
شرکت واله، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگآهن جهان روز جمعه اعلام کرد که با وجود کاهش قابل توجه قیمت سنگآهن چین، عوامل بنیادین این بازار همچنان قوی و پایدار هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، «روجریو نوگویرا» معاون بازرگانی و توسعه واله در گفتوگو با تحلیلگران اظهار کرد: وضعیت بازار چین «متعادلتر از آن چیزی است که شاخصهای داخلی این کشور نشان میدهند». به گفته او، تقاضا برای سنگآهن در خارج از چین نیز در حال بهبود است.
قراردادهای آتی سنگآهن در بورس دالیان چین برای ششمین روز متوالی کاهش یافت و با افت ۱.۳۱ درصدی به ۷۱۶ یوان (حدود ۱۰۶.۱۴ دلار) به ازای هر تن رسید.
واله که به دلیل هزینه تولید پایین و تولید سنگآهن با عیار بالا از مزیت رقابتی برخوردار است، اعلام کرد: اگر قیمتها بیش از این کاهش یابد، بخش قابلتوجهی از تولیدکنندگان پرهزینه و کمبازده در جهان ناچار به خروج از بازار خواهند شد.