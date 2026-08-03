قیمت مقاطع طویل فولادی اروپا ثابت ماند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، کارخانه‌ها همچنان به دنبال افزایش قیمت‌ها بودند. یک معامله‌گر به فست مارکتز گفت: این روزها تقاضا خوب است؛ مشتریان، طبق معمول در آخرین لحظه به یاد می‌آورند که تولیدکنندگان برای دو تا سه هفته تعطیل هستند، بنابراین در حال ذخیره‌سازی مجدد بودند.

در ایتالیا، سطوح قابل معامله ۶۹۰ تا ۷۵۰ یورو (۷۸۷ تا ۸۵۵ دلار) در هر تن درب کارخانه گزارش شد، اگرچه هیچ معامله‌ای در سقف این محدوده گزارش نشد. معاملاتی با قیمت ۶۹۰ تا ۷۳۰ یورو در هر تن درب کارخانه شنیده و پیشنهادات و نشانه‌هایی نیز در این محدوده گزارش شد.

ارزیابی هفتگی قیمت فست مارکتز برای میلگرد داخلی، درب کارخانه ایتالیا روز چهارشنبه ۲۹ جولای در محدوده ۶۹۰ تا ۷۳۰ یورو در هر تن ثابت ماند که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.

ارزیابی هفتگی قیمت فست مارکتز برای میلگرد داخلی تحویل اسپانیا در محدوده ۷۵۰ یورو در هر تن بدون تغییر باقی ماند.

ارزیابی هفتگی فست مارکتز برای میلگرد تحویل شمال اروپا در ۲۹ جولای در محدوده ۷۱۰ تا ۷۳۰ یورو در هر تن بدون تغییر باقی ماند.

در جنوب اروپا، سطوح قابل معامله برای مفتول ۶۶۰ تا ۶۸۰ یورو به ازای هر تن گزارش شده است. در شمال اروپا، سطوح قابل معامله برای مفتول، ۷۰۵ تا ۷۱۵ یورو به ازای هر تن گزارش شد.

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