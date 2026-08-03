خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به دلیل ذخیره‌سازی فصلی پیش از تعطیلات تابستانی

قیمت مقاطع طویل فولادی اروپا ثابت ماند

قیمت مقاطع طویل فولادی اروپا ثابت ماند
کد خبر : 1821967
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت مقاطع طویل داخلی در اروپا طی هفته منتهی به چهارشنبه ۲۹ جولای ثابت ماند و فعالان بازار از افزایش فعالیت خرید پیش از تعطیلی‌های آگوست خبر دادند، زمانی که انتظار می‌رود بسیاری از تولیدکنندگان تولید را به مدت دو تا سه هفته متوقف کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، کارخانه‌ها همچنان به دنبال افزایش قیمت‌ها بودند. یک معامله‌گر به فست مارکتز گفت: این روزها تقاضا خوب است؛ مشتریان، طبق معمول در آخرین لحظه به یاد می‌آورند که تولیدکنندگان برای دو تا سه هفته تعطیل هستند، بنابراین در حال ذخیره‌سازی مجدد بودند.

در ایتالیا، سطوح قابل معامله ۶۹۰ تا ۷۵۰ یورو (۷۸۷ تا ۸۵۵ دلار) در هر تن درب کارخانه گزارش شد، اگرچه هیچ معامله‌ای در سقف این محدوده گزارش نشد. معاملاتی با قیمت ۶۹۰ تا ۷۳۰ یورو در هر تن درب کارخانه شنیده و پیشنهادات و نشانه‌هایی نیز در این محدوده گزارش شد.

ارزیابی هفتگی قیمت فست مارکتز برای میلگرد داخلی، درب کارخانه ایتالیا روز چهارشنبه ۲۹ جولای در محدوده ۶۹۰ تا ۷۳۰ یورو در هر تن ثابت ماند که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.

ارزیابی هفتگی قیمت فست مارکتز برای میلگرد داخلی تحویل اسپانیا در محدوده ۷۵۰ یورو در هر تن بدون تغییر باقی ماند.

ارزیابی هفتگی فست مارکتز برای میلگرد تحویل شمال اروپا در ۲۹ جولای در محدوده ۷۱۰ تا ۷۳۰ یورو در هر تن بدون تغییر باقی ماند.

در جنوب اروپا، سطوح قابل معامله برای مفتول ۶۶۰ تا ۶۸۰ یورو به ازای هر تن گزارش شده است. در شمال اروپا، سطوح قابل معامله برای مفتول، ۷۰۵ تا ۷۱۵ یورو به ازای هر تن گزارش شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل