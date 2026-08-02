گزارش CNBC از بازار فلز سرخ؛ استراتژیستها درباره مس چه گفتند
خسارت طوفان بیشتر است یا ترس تعرفههای آمریکا
برف سنگین، بارندگی و بادهای شدید در شیلی، عملیات استخراج مس را در هفته گذشته مختل کرد. این آب و هوای نامساعد در بحبوحه کاهش جهانی مس رخ داد. طوفانهای مرگباری که معادن مس در شیلی را مختل کرده، میتواند فشار بر بازار را تشدید کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، همزمان با رقابت ایالات متحده و چین برای تامین مواد معدنی استراتژیک و حیاتی، قیمت مس میتواند حتی بالاتر هم برود.
استراتژیستها میگویند، اختلال در استخراج معادن در شیلی - که بیش از یک پنجم تولید جهانی مس را تشکیل میدهد - در بازاری رخ داده که پیش از این تحت تاثیر انتظارات تعرفههای ایالات متحده، کمبود قراضه در چین و افزایش تقاضا برای فلز تصفیه شده مورد استفاده در شبکههای برق و زیرساختهای هوش مصنوعی قرار گرفته است.
برف سنگین، سیل ناگهانی و بادهای شدید طی هفته گذشته کشورهای آمریکای جنوبی را درنوردیده و باعث کشته شدن ۱۳ نفر و اختلال در عملیات تولیدکنندگان بزرگ از جمله آنگلو امریکن، آنتوفاگاستا، لاندین ماینینگ و شرکت دولتی کودلکو شده است.
«آنتوفاگاستا» شرکتی که در فهرست بورس لندن قرار دارد، استخراج و فرآوری را در معدن «لس پلامبرس» متوقف کرد، در حالی که شرکت «باریک» به دلیل آب و هوای نامساعد، کارمندان خود را تخلیه کرد.
«لاندین ماینینگ» هم روز دوشنبه اعلام کرد که راهاندازی مجدد عملیات در معدن «کازرونس» در منطقه آتاکامای شمالی در شیلی ممکن است دو تا سه هفته طول بکشد. خطوط برق متصل به معدن بر اثر بارش برف سنگین آسیب دیدند و این شرکت مستقر در ونکوور را مجبور به تعلیق عملیات در ۱۸ جولای کرد.
فشار عرضه جهانی
قیمت مس در سالهای اخیر در حال افزایش بوده است. استراتژیستها هشدار میدهند که هرگونه آسیب به تولید شیلی ناشی از طوفانهای زمستانی میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند و منجر به افزایش هزینه ساخت مراکز داده هوش مصنوعی و تولید تلفنهای هوشمند، وسایل نقلیه برقی، لوازم خانگی و ماشینآلات صنعتی شود که همگی به شدت به مس وابسته هستند.
*اوا مانتی، استراتژیست کالا در بانک ING * با بیان اینکه بعید است طوفانها به تنهایی بازار مس را دگرگون کنند به CNBC گفت: با توجه به اینکه بازار در حال حاضر با اختلالات عرضه، عدم قطعیت تعرفهها و کمبود کنسانتره مواجه است، هرگونه قطعی طولانی مدت مرتبط با آب و هوا در شیلی میتواند حمایت بیشتری از قیمتها ایجاد کند.
*ناتالی اسکاتگری* استراتژیست ارشد تقاضای فلزات در StoneX هم گفت: نبود اطمینان در مورد تعرفههای احتمالی بخش ۲۳۲ ایالات متحده و سختگیری چین در مورد دسترسی به قراضه مس، عرضه جهانی را محدود کرده است.
وی افزود: تولید شیلی – بزرگترین تولیدکننده مس جهان ۲ درصد کاهش یافته است. این اتفاقات خطرات عرضه معدنی برای شیلی را تشدید میکند و انتظار داریم، دومین سال کاهش تولید را تجربه کنیم.
اسکاتگری تاثیر طوفانها بر تولیدکنندگان بزرگ را موقتی و محدود توصیف کرد و گفت: شرکت های معدنی کوچکتر که انعطافپذیری عملیاتی کمتری دارند، بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند.
هرگونه عقبنشینی بیشتر در عرضه معادن میتواند قیمتها را بیشتر افزایش دهد. *دانکن وانبلاد، مدیرعامل شرکت آنگلو امریکن * گفت: این شرکت نسبت به اصول بنیادی مس «بسیار خوشبین» است. این شرکت از جهش ۳۵ درصدی سود نیمه نخست امسال به ۴ میلیارد دلار در خبر داد که به لطف قیمت «مطلوب» مس حاصل شده است.
استراتژیستهای کالا اوایل این ماه، تاثیر بیش از حد معمول ال نینو بر بازارهای کالا از جمله مس را در سال جاری با توجه به سیل و خشکسالی که به طور بالقوه بر استخراج این فلز پایه تاثیر میگذارد، اعلام کردند.
جورج چولی، مدیر پرتفوی منابع طبیعی در Ninety One Asset Management * گفت: «طوفان ذاتا کوتاهمدت است، مگر اینکه خسارات عمدهای به زیرساختها وارد کند و در حالی که خشکسالی میتواند اثرات طولانیتری بر دسترسی به آب و برق داشته باشد، اکثر معادن برنامههای اضطراری برای کاهش حداقل برخی از این اثرات دارند.» وی افزود که گمانهزنیها در مورد تغییرات تعرفههای ایالات متحده همچنان عامل اصلی حرکت قیمتهاست تا تقاضای فیزیکی.
تقریبا دو سوم موجودیهای قابل مشاهده جهانی – ۶۴ درصد - اکنون در ایالات متحده نگهداری میشوند، در حالی که ترس از تعرفهها، ذخیرهسازی استراتژیک و آربیتراژ واردات به ایالات متحده و چین، عرضه را از سایر بازارها دور کرده است.
اسکاتگری گفت: موجودی انبارها در بورس فلزات لندن و بورس آتی شانگهای پایینتر از میانگین پنج ساله خود است که نشاندهنده «تنش فیزیکی در دنیای واقعی» است. احتمالا امسال شاهد ثبت رکورد جدیدی برای مس خواهیم بود، به خصوص با توجه به اینکه اکنون موقعیتهای خرید خالص سفتهبازانه در تمام بورسهای اصلی غالب است.
او انتظار دارد، خرید چینیها در ماه آگوست کاهش یابد، جریان فلز به داخل این کشور کاهش یابد و برداشت از موجودیهای بورس فلزات لندن کند شود. او افزود:بزرگترین ناشناخته بازار، این است که دولت ایالات متحده در مورد تعرفهها چه خواهد کرد.