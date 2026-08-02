توسعه صادرات سرب و روی بدون نگاه علمی و حرفهای ممکن نیست
سومین جلسه از «دوره جامع صادرات مواد معدنی فلزی» روز پنجشنبه ۸ مردادماه در «مرکز آموزش بازرگانی وزارت صمت» برگزار شد و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در این نشست تخصصی به تشریح شناخت زنجیره سرب و روی پرداخت.
وی با اشاره به مباحثی مانند علم ژئوبوتانی، یادآور شد که طبیعت میتواند نشانههای ارزشمندی برای اکتشاف در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد؛ برای نمونه، برخی پوششهای گیاهی میتوانند نشانگر وجود ذخایر فلزی در لایههای زیرین خاک باشند.
ویژگیها و کاربردهای گسترده سرب
وی به ویژگیهای فنی سرب اشاره کرد و آن را فلزی با کاربردهای مهم در صنایع مختلف دانست. از نگاه او، قابلیت جذب صدا و عدم عبور اشعه ایکس از جمله ویژگیهایی است که باعث شده سرب در حوزههایی مانند طراحی اتاقهای رادیولوژی و برخی صنایع تخصصی کاربرد گستردهای داشته باشد. همچنین به محصول سرب سخت، یعنی ترکیب سرب با درصدی آنتیموان، اشاره شد که موجب افزایش استحکام کششی این فلز میشود.
روی؛ فلزی راهبردی در صنایع مدرن
در بخش دیگری از این جلسه تخصصی، نقش روی در اقتصاد جهانی مورد تأکید قرار گرفت. سعدمحمدی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تولید جهانی روی در گالوانیزاسیون مصرف میشود، این فرآیند را یکی از مهمترین راهکارها برای جلوگیری از خوردگی در بدنه خودروها، لوازم خانگی و سازههای فلزی دانست. او همچنین به کاربردهای روی در صنایع دارویی و آرایشی و نیز در اشباع چوب برای افزایش مقاومت در برابر پوسیدگی، آتش و حشرات اشاره کرد.
بهرهوری؛ کاهش قیمت تمامشده با فناوری
سعدمحمدی با مقایسه راندمان کارخانههای داخلی و استانداردهای جهانی بر اهمیت بهرهوری تأکید کرد و گفت: بهرهوری به معنای افزایش صرف تولید نیست، بلکه باید به کاهش قیمت تمامشده از طریق تغییر تکنولوژی و بهروزرسانی فرایندها منجر شود. او یادآور شد: بسیاری از باطلههای معدنی که در گذشته کمارزش تلقی میشدند، امروزه با فناوریهای نوین به ذخایر اقتصادی و سودآور تبدیل شدهاند.
الزامات حضور حرفهای در بازارهای جهانی
بخش مهمی از این نشست به الزامات بازرگانی و صادرات اختصاص داشت. سعدمحمدی با تأکید بر لزوم استفاده از زبان حرفهای و بینالمللی در تجارت، ارائه گواهینامههای معتبر از آزمایشگاههایی مانند SGS و Alfred H Knight را برای فعالان این حوزه ضروری دانست. وی تسلط بر سازوکارهای قیمتگذاری مبتنی بر بورس فلزات لندن (LME) و توجه به هزینههای تصفیه (TC) و پالایش (RC) را از پیشنیازهای موفقیت در صادرات اعلام کرد.
به گفته او، شناخت دقیق بازارهای هدفی همچون چین، هند، ترکیه و کره جنوبی نیز نقش تعیینکنندهای در توسعه صادرات دارد و بدون تحلیل درست از نیازها و استانداردهای این بازارها، ورود پایدار به تجارت جهانی ممکن نخواهد بود.
ارزش افزوده و پرهیز از خامفروشی
سعدمحمدی با اشاره به تجربیات خود در مدیریت معادن بزرگی همچون انگوران و ظرفیتهای مهدیآباد بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی تأکید کرد. او همچنین توسعه زنجیرههای پاییندستی و تبدیل محصولاتی مانند اسید سولفوریک به اسید فسفریک و کودهای شیمیایی را از مهمترین مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خروج ارز از کشور دانست.