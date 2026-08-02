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نقش‌آفرینی اجتماعی فولاد خوزستان در آیین «نذر حسینی»

نقش‌آفرینی اجتماعی فولاد خوزستان در آیین «نذر حسینی»
کد خبر : 1821386
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آیین نذر حسینی امسال با برپایی ۴۰ موکب به همت خانواده‌های کارکنان شرکت فولاد خوزستان، فراتر از یک مراسم، به جلوه‌ای از همبستگی، ایثار و عشق ورزی به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شد؛ روایتی که نشان داد قدرت واقعی این مجموعه در پیوند قلبی کارکنان و خانواده‌هایشان نهفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در شبی که نام حسین(ع) بر دل‌ها جاری بود، خانواده بزرگ فولاد خوزستان تنها برگزارکننده یک آیین نبود؛ هر خانواده، خادمی بود که با تمام عشق، سهمی از سفره کرامت سیدالشهدا(ع) را بر دوش می‌کشید.

«نذر حسینی» امسال، روایت دستانی بود که بی‌ادعا خدمت کردند، لبخند کودکانی که با نام حسین(ع) بزرگ می‌شوند، اشک‌هایی که در روضه جاری شد و دل‌هایی که در کنار هم، معنای واقعی همدلی را زندگی کردند.

وقتی ۴۰ موکب با همت خانواده‌های کارکنان برپا می‌شود و هزاران نفر زیر گرمای مرداد، گرد یک نام جمع می‌شوند، دیگر سخن از یک مراسم نیست؛ اینجا، ایمان، محبت و همدلی در کنار هم معنا پیدا می‌کند.

فولاد خوزستان بار دیگر نشان داد که قدرت یک مجموعه، تنها در خطوط تولید نیست؛ بلکه در دل‌هایی است که برای اهل‌بیت(ع) می‌تپد و در خانواده‌ای که زیر پرچم حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یکدل و هم‌قدم می‌شود.

همه بر سفره حسین(ع) مهمانیم...و چه سعادتی بالاتر از آنکه خادم این سفره باشیم.

 

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