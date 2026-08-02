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با راه‌اندازی کارخانه ذوب بالخاش

تولید مس تصفیه‌شده قزاقستان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

تولید مس تصفیه‌شده قزاقستان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
کد خبر : 1821373
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قزاقستان پس از تصویب ساخت یک کارخانه ذوب جدید در «بالخاش»- یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعتی این کشور در سال‌های اخیر- قصد دارد تولید مس تصفیه‌شده را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد. دولت انتظار دارد با این کار، جایگاه قزاقستان را در میان تولیدکنندگان پیشرو مس در جهان تقویت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، این توافقنامه سرمایه‌گذاری بین وزارت صنعت و ساخت و شرکت ذوب قزاق امضا و توسط نخست وزیر این کشور تایید شد. این پروژه بخشی از استراتژی قزاقستان برای افزایش فرآوری داخلی منابع معدنی و کاهش صادرات مواد خام است.

سرمایه‌گذاری خصوصی ۷۵۰ میلیارد تنگه تقریباً ۱.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ساخت کارخانه در سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود و راه‌اندازی آن برای سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است.

این کارخانه ذوب ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن کاتد مس، ۱۰ تن طلا، ۳۰۰ تن نقره و بیش از ۱.۵ میلیون تن اسید سولفوریک را خواهد داشت.

بر اساس برآوردهای دولت، این تاسیسات جدید، کل تولید مس تصفیه شده قزاقستان را به بیش از ۸۰۰ هزار تن در سال افزایش خواهد داد. انتظار می‌رود صادرات کاتد مس و سایر محصولات مسی فرآوری شده از ۴۶۰ هزار تن به ۷۶۰ هزار تن در سال افزایش یابد.

این پروژه حدود ۱۲۰۰ شغل دائمی ایجاد خواهد کرد. سرمایه‌گذار متعهد شده است که سالانه هزینه تحصیل ۵۰ دانشجو را در موسسات آموزشی منطقه کاراگاندا تامین کند تا به آموزش متخصصان آینده کمک کند.

داده‌های دولتی نشان می‌دهد که بخش تولید قزاقستان در نیمه نخست امسال، ۹.۸ درصد رشد داشته است، در حالی که تولید کاتد مس به ۲۳۲ هزار تن رسیده است. 

قزاقستان در حال حاضر در میان تولیدکنندگان اصلی مس جهان قرار دارد. کارخانه ذوب جدید بالخاش بخشی از تلاش قزاقستان برای افزایش فرآوری داخلی همزمان با افزایش تقاضای جهانی مس است. 

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