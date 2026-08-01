به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، شامگاه جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵، کنار دریاچه ۲۰۰ دستگاه فولاد خوزستان، رنگ و بوی دیگری داشت.

اینجا برای عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، نوای سنج و دمام جنوبی، با نگاه کودکان و گرمای چای متبرک حرم رضوی گره خورده بود.

در چهارمین آیین "نذر حسینی" فولاد خوزستان، فراتر از یک مراسم مذهبی، شاهد یک جریانی از عشق و همدلی بودیم.

از گوشه‌ی خیمه هنر که خطاطی عاشورایی بر کاغذ می‌نشست، تا فضای نمادین بین‌الحرمین که یادآور کربلاست، از آموزش های کودکان عاشورایی تا یادمان شهدای میناب، از تعزیه شهادت اباعبدالله الحسین (ع) تا روضه حضرت رقیه (س) ، از دیوارنگاره رهبر شهید تا همبستگی تجسمی مقاومت و چندین اقدام مشابه ؛ همه چیز برای آرامشِ جان‌های خسته از کار و لبیک دوباره به سرور آزادگان عالم فراهم شده بود.

شعار "همه بر سفره حسین(ع) مهمانیم"، تنها یک شعار نبود؛ بلکه در تک‌تک موکب‌هایی که به دست خانواده‌های کارکنان سپرده شده بود، جاری بود.

از آنجا که هر خانواده، میزبان و خادم بود، حسِ بودن در کنار هم، در میان همکاران و خانواده‌هایشان، بسیار ملموس بود.

اینجا، فولاد خوزستان فقط یک صنعت نبود؛ اینجا، یک خانواده بزرگ بود که در مسیر عشق، دست در دست هم گام برمی‌دارند.

گفتنی است آیین عزاداری ۴۰ موکب، با حضور چشمگیر بیش از ۵۰۰۰ نفر از خانواده کارکنان در دمای ۴۵ درجه مرداد ۹ مرداد ماه تجلی دیگری از همبستگی خانواده‌های فولاد خوزستان با ارزش های اسلامی و ایرانی است.

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