به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، نتایج مالی اخیر نشان می‌دهد که مس به موتور اصلی رشد سود این دو شرکت تبدیل شده است.

ریوتینتو اعلام کرد: سود پایه این شرکت در نیمه نخست ۲۰۲۶ با ۴۳ درصد افزایش به ۶.۸۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح در چهار سال اخیر است. نکته قابل‌توجه اینکه برای نخستین بار، عملکرد بخش‌های غیرمرتبط با سنگ‌آهن ــ که مهم‌ترین آن‌مس است ــ از بخش سنگ‌آهن پیشی گرفت.

در دو دهه گذشته، ریوتینتو و BHP با اتکا به رونق صنعتی چین، سرمایه‌گذاری‌ عظیمی در معادن سنگ‌آهن ایالت استرالیای غربی انجام دادند؛ دوره‌ای که تولید فولاد چین به حدود یک میلیارد تن در سال رسید و بیش از نیمی از تولید جهانی را تشکیل داد.

هم اکنون شرایط در حال تغییر است. تولید فولاد چین روند کاهشی پیدا کرده و هم‌زمان عرضه جهانی سنگ‌آهن با ورود پروژه‌های جدید، بویژه معادن تحت مالکیت چین در گینه در حال افزایش است. البته ریوتینتو نیز یکی از شرکای پروژه عظیم سیماندو با ظرفیت سالانه ۱۲۰ میلیون تن است.

نتایج شش‌ماهه BHP که در فوریه منتشر شد نیز روند مشابهی را نشان داد. برای نخستین بار، مس به بزرگ‌ترین منبع سودآوری این شرکت تبدیل شد.

سود عملیاتی بخش مس (به‌همراه محصولات جانبی مانند طلا)شرکت BHP به ۷.۹۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که سود بخش سنگ‌آهن ۷.۵ میلیارد دلار بود. در مجموع بخش مس ۵۱ درصد از سود عملیاتی پایه گروه را به خود اختصاص داد.

از دیدگاه بلندمدت نیز چشم‌انداز مس جذاب‌تر از سنگ‌آهن ارزیابی می‌شود. افزایش تقاضا برای برق‌رسانی، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیاز به مصرف مس را تقویت می‌کند.

افزایش نقش مس در سودآوری این دو شرکت تنها ناشی از رشد تولید نیست، بلکه رشد قابل‌توجه قیمت مس نیز نقش مهمی داشته است

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