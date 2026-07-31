به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، پس از بررسی‌های انجام‌شده درباره نیازهای درمانی شهرستان سیرجان و مشکلات موجود در بخش دیالیز، صبح امروز دو دستگاه تخت همودیالیز از بهترین برندهای آلمانی توسط شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با حضور دکتر طالبی استاندار کرمان به بخش دیالیز شهرستان سیرجان اهدا شد.

این اقدام در ادامه اهدای سه دستگاه دیالیز در سال گذشته توسط این شرکت و با هدف تقویت امکانات بخش دیالیز و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران صورت گرفت.

انتهای پیام/