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گل‌گهر؛ حامی بیماران دیالیزی سیرجان

گل‌گهر؛ حامی بیماران دیالیزی سیرجان
کد خبر : 1820746
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پس از بررسی‌های انجام‌شده درباره نیازهای درمانی شهرستان سیرجان و مشکلات موجود در بخش دیالیز، صبح امروز دو دستگاه تخت همودیالیز از بهترین برندهای آلمانی توسط شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با حضور دکتر طالبی استاندار کرمان به بخش دیالیز شهرستان سیرجان اهدا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، پس از بررسی‌های انجام‌شده درباره نیازهای درمانی شهرستان سیرجان و مشکلات موجود در بخش دیالیز، صبح امروز دو دستگاه تخت همودیالیز از بهترین برندهای آلمانی توسط شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با حضور دکتر طالبی استاندار کرمان به بخش دیالیز شهرستان سیرجان اهدا شد.

این اقدام در ادامه اهدای سه دستگاه دیالیز در سال گذشته توسط این شرکت و با هدف تقویت امکانات بخش دیالیز و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران صورت گرفت.

 

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