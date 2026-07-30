خادمی زائران اربعین، تبلور روحیه جهادی و مسئولیت اجتماعی صنعت فولاد است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، خاکبازان در حاشیه این بازدید و در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی، حضور میدانی مدیران در کنار خادمان را نشان‌دهنده پیوند عمیق صنعت فولاد خوزستان با باورهای دینی و جامعه محلی دانست و اظهار داشت: «حضور در جمع خادمان حسینی و بررسی وضعیت خدمت‌رسانی، تأکیدی بر همبستگی همیشگی بدنه مدیریتی، کارکنان و مردم شریف استان است. فولاد خوزستان همواره خود را متعهد به همراهی با مردم در تمامی عرصه‌های معنوی و اجتماعی می‌داند.

وی با اشاره به جایگاه موکب شهدای فولاد خوزستان در منظومه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت تصریح کرد: «مسئولیت اجتماعی برای فولاد خوزستان یک راهبرد اساسی است. فعالیت ۱۰ ساله این موکب در مرز چذابه و ارائه خدمات شبانه‌روزی به هزاران زائر، جلوه‌ای درخشان از تعهد سازمانی شرکت به ارزش‌های دینی و رفاه جامعه است.

قائم مقام مدیرعامل در امور اداری و مالی همچنین با تمجید از حضور داوطلبانه و جهادی کارکنان و بدنه کارگری شرکت در قالب خادمان موکب، خاطرنشان کرد: «روحیه ایثار و خدمتی که در میان کارگران و خادمان داوطلب موکب مشاهده می‌شود، همان انگیزه و توان بالایی است که چرخ‌های تولید فولاد خوزستان را به حرکت درمی‌آورد. این تعلق خاطر و همدلی معنوی، تأثیری مستقیم بر تقویت روحیه سازمانی و ارتقای بهره‌وری در خطوط تولید دارد.

گفتنی است موکب شهدای فولاد خوزستان در اربعین ۱۴۰۵ با شعار «باید برخاست» و ارائه خدمات ۲۴ ساعته اسکان، پذیرایی، برنامه‌های متنوع فرهنگی، خیاط‌خانه و خدمات ویژه بانوان، تا پایان ایام اربعین پذیرای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرز چذابه خواهد بود.

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