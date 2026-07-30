معرفی پروژه مس جانجا در مستند «دویل» صدا و سیما

مستند دویل به معرفی زندگی و خدمات مهندس بهروز برنا از پیشکسوتان سازمان زمین شناسی کشور در حوزه اکتشاف پرداخته است. ضمن این برنامه، پروژه مجتمع مس جانجا به عنوان یکی از طرح های مهم معدنی کشور نیز پرداخته شده است.

در ویدئوی زیر بخشی از این مستند را که به پروژه مس جانجا اشاره دارد مشاهده خواهید کرد.

معدن مس جانجا با وسعت ۹۰ کیلومتر مربع، دارای ذخیره‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون تن با عیار متوسط ۰٫۲۶ درصد مس است و به‌عنوان یک معدن در تراز جهانی مطرح می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود با ادامه فعالیت‌های اکتشافی، ذخایر آن به بیش از یک میلیارد تن برسد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، مجتمع مس جانجا قادر خواهد بود سالانه حدود ۱۳۰ هزار تن کنسانتره مس با عیار ۲۶ درصد تولید کند. پروژه مذکور به‌منظور استخراج سالانه ۱۶ میلیون تن سنگ سولفیدی با نسبت باطله‌برداری حدود ۵ و تولید ۱۳۰ هزار تن کنسانتره مس طراحی شده است.

سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل‌گهر، بین‌المللی توسعه و معادن غدیر، معدنی و صنعتی گهرزمین و تجلی توسعه معادن و فلزات سهامداران شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا هستند. اجرای عملیات استخراج و باطله برداری این پروژه عظیم نیز بر عهده شرکت معدن کار باختر می‌باشد.

اجرای این طرح بزرگ ملی با محوریت هلدینگ «ومعادن» تاکنون حدود 35 درصد پیشرفت داشته است.