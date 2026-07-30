حمله به محموله سنگ آهن در دریای سیاه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، حملات روسیه به کشتی‌های حمل بار در دریای سیاه باعث شد دو شرکت سنگ آهن روز سه‌شنبه صادرات از اوکراین را به حالت تعلیق درآورند - از جمله حمله‌ای که مرگ یک دریانورد در کشتی حامل محموله آن را تایید کرد.

ضربه به سومین کالای صادراتی اوکراین در حالی رخ می‌دهد که مسکو و کیف به طور فزاینده‌ای حمل و نقل دریایی را هدف قرار می‌دهند.

شرکت Ferrexpo که در فهرست بورس لندن قرار دارد، دیروز اعلام کرد که معتقد است صادرات گندله سنگ آهن برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی قطع شده است و «مجتمع معدنی جنوبی» اوکراین نیز تا حدی عملیات خود را به حالت تعلیق درآورد.

رکوردشکنی پیلبارا در تجارت سنگ آهن و فله

مجموعه بنادر پیلبارا در استرالیا سال مالی ۲۰۲۶ -۲۰۲۵ را برای نخستین بار با جابه‌جایی بیش از ۸۰۰ میلیون تن کالا رکوردشکنی کرد و جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین بندر صادرات فله در جهان تقویت کرد.

صادرات سنگ آهن در تمام بنادر پیلبارا با چهار درصد افزایش به حدود ۷۶۰ میلیون تن رسید. همچنین توان عملیاتی LNG به ۲۶ میلیون تن و نمک به ۵.۳ میلیون تن رسید.

این موارد نشان‌دهنده بزرگ‌ترین افزایش تجارت سالانه بنادر پیلبارا طی سال‌های اخیر است و ارزش صادرات آن حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بندر هدلند (یکی از بنادر پیلبارا) که به تازگی اخباری در مورد اقدام به اعتصاب کارگران آن منتشر شد، دوباره بیشترین سهم از توان عملیاتی این بنادر را به خود اختصاص داد.

درآمد واحدهای مس و آلومینیوم ریوتینتو از سنگ آهن جلو زد

ریو تینتو بالاترین درآمد پایه نیم ساله خود را در چهار سال گذشته ثبت کرد، زیرا عملکرد واحدهای مس و آلومینیوم آن برای نخستین بار از سنگ آهن به عنوان فعالیت اصلی پیشی گرفت.

یکی از غول‌های سنگ‌آهنی جهان بیش از نیمی از سود خود را از ترکیب مس و آلومینیوم به دست آورد. «ریو» درآمد پایه ۶.۸۵ میلیارد دلاری را برای شش ماه منتهی به ۳۰ ژوئن گزارش کرد که رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت.

سنگ آهن ۴۳ درصد از درآمد پایه قبل از بهره، مالیات و استهلاک را تشکیل داد، در حالی که این رقم برای مس ۳۶ درصد بود و بقیه از آلومینیوم و لیتیوم به دست آمد. ریو تا سال ۲۰۲۱، حدود ۸۰ درصد از درآمد خود را به سنگ آهن متکی بود.

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