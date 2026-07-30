در ریوتینتو چه خبر است؟
مس، آلومینیوم و لیتیوم سبد درآمدی ریو را متحول کرد
شرکت ریوتینتو در گزارش عملکرد نیمه نخست امسال اعلام کرد: سود پایه این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که به گفته مدیران شرکت نشان میدهد، برنامه کاهش هزینهها و واگذاری داراییهای غیرضروری که از سال گذشته آغاز شده، اکنون به نتیجه رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، افزایش قیمت کالاهای معدنی و ۸۷۰ میلیون دلار منافع ناشی از بهبود بهرهوری، سود پایه شرکت را در ششماهه منتهی به پایان ژوئن به ۶.۹ میلیارد دلار رساند. همچنین جریان نقدی آزاد با رشد ۷۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۳.۸ میلیارد دلار افزایش یافت.
«سایمون تروت» مدیرعامل ریوتینتو که سال گذشته به این سمت منصوب شد، گفت: عملکرد «بسیار قدرتمند» نیمه نخست سال نتیجه وعدهای است که در دسامبر گذشته برای بازنگری در ساختار هزینهها و ارتقای کارایی عملیاتی شرکت داده بود.
ریو تینتو انتظار دارد، صرفهجویی حاصل از این برنامه تا پایان سال به ۱.۸ میلیارد دلار برسد و به گفته تروت در سالهای آینده نیز ظرفیت بیشتری برای کاهش هزینهها وجود دارد.
تروت در گفتوگو با فایننشال تایمز تأکید کرد: شرکت مراقب است که کاهش هزینهها بیش از حد عمیق نباشد؛ چراکه تجربه برنامههای گذشته از جمله کاهش شدید سرمایهگذاری در دوران مدیریت قبلی حدود یک دهه قبل، نشان داده است که صرفهجویی افراطی میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
ریوتینتو یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی جهان است که در حوزههای مختلف معدنی فعالیت میکند. هرچند درآمد این شرکت سالها از فروش سنگآهن به چین تأمین میشد، اما با رشد تقاضا برای فلزات موردنیاز برای فناوریهای نوین، مس، آلومینیوم و لیتیوم اهمیت بیشتری در سبد درآمدی آن پیدا کرده است.
در نیمه نخست سال، فعالیتهای مرتبط با مس، آلومینیوم و لیتیوم حدود ۵۷ درصد سود پیش از کسر بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش شرکت را تشکیل داد؛ در مقابل، سود بخش سنگآهن کاهش یافت که ناشی از مشکلات عملیاتی در واحد کانادایی شرکت بود. تروت گفت: رفع این مشکلات زمانبر خواهد بود.
«جیمز ردفرن» تحلیلگر مؤسسه RBC Capital Markets گفت: جریان نقد آزاد شرکت بهمراتب بهتر از انتظار بازار بوده است. همچنین بدهی خالص شرکت با ۱۴ میلیارد دلار، حدود ۸ درصد کمتر از برآورد تحلیلگران بود.
به گفته مدیرعامل ریو، بازار سنگآهن نیز با وجود بلوغ اقتصاد چین و کاهش سرعت رشد تقاضا، همچنان از استحکام مناسبی برخوردار است.
ریوتینتو اوایل امسال چندین هفته با شرکت گلنکور درباره احتمال ادغام مذاکره کرد، اما دو طرف در نهایت به توافق نرسیدند.
تروت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادامه روند ادغام در صنعت معدن گفت: تمرکز من بر کسبوکار ریوتینتو است.